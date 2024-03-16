快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

盧秀燕訪美為2028備戰？ 台中藍委：應是本就安排出訪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實時機點敏感，但就他所知，台中市府、盧秀燕本身本就有安排出訪。圖／羅廷瑋辦公室提供
被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實時機點敏感，但就他所知，台中市府、盧秀燕本身本就有安排出訪。圖／羅廷瑋辦公室提供

被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實時機點敏感，但就他所知，台中市府、盧秀燕本身本就有安排出訪。

國民黨立委黃健豪日前在電視政論節目中，表示盧秀燕今年規畫訪問美國，直轄市長出國訪問是很正常的事，還好是今年去，2026年再去政治意味更大，此次出訪可了解美國僑界與商界的想法。

對於盧秀燕擬出訪美國，羅廷瑋表示，他擔任台中市議員時，盧秀燕跟台中市政府的其他官員都有安排訪美及歐洲相關的市政參訪行程，能夠了解當地之外，順便推廣台中的特有產品，這都是台中市長應該做的。

羅廷瑋認為，至於特別說是為了備戰而做，在此時機點的確會較敏感，但他認識的台中市政府、盧秀燕本身就有在安排，只是當時因為疫情的關係，所以遲遲沒有出發。

羅廷瑋提到，就時機點來說，因為疫後，大家也都希望能夠恢復原本的市政參訪行程，不只是推廣台中的特有產品，讓台中能夠被看到，更能夠去參訪其他的城市，有好的、值得學習的，帶回來台中，這也是台中市長應該做的。

盧秀燕 羅廷瑋 美國 黃健豪

延伸閱讀

影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

為2028年大選鋪路？盧秀燕傳將訪問美國 台中市府回應了

台中狼師案教育局遭控洩密 盧秀燕：沒證據、對教局不公平

台中爵士音樂節擠爆！議員籲善用蚊子館 盧秀燕：年輕人就愛擠在一起

相關新聞

影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。對此，民進黨立委何欣純說，一般認為，盧秀燕訪美是她邁...

盧秀燕訪美為2028備戰？ 台中藍委：應是本就安排出訪

被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實...

前幕僚酸柯文哲靠總統蹭聲量 一下午就被韓國瑜超車

立法院昨天下午質詢時，因有原定質詢委員未到場，立法院長韓國瑜唱名後宣布休息，讓趕到場的民進黨立委非常錯愕。民眾黨主席柯文...

新聞眼／藍綠對立8年 蔡總統留給賴清德難題

蔡英文總統五二○將卸任，政權交接之際，蔡開啟朝野對談，但與最大在野黨持續「斷線」，藍綠仇恨值爆表，綠營和側翼選前選後抹紅...

侯友宜宴請13縣市長 倡打詐護食安

新北市長侯友宜昨晚以市政交流為名，大動作邀非綠十三縣市長和國民黨主席朱立倫閉門餐敘，眾人討論近期發生的社會問題，達成三共...

府盼「英倫會」 朱立倫不隨蔡總統起舞

蔡總統大年初一致電邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲朝野會談，「蔡柯會」前天登場，綠白破冰，但藍綠氣氛仍劍拔弩張，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。