盧秀燕訪美為2028備戰？ 台中藍委：應是本就安排出訪

被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實時機點敏感，但就他所知，台中市府、盧秀燕本身本就有安排出訪。

國民黨立委黃健豪日前在電視政論節目中，表示盧秀燕今年規畫訪問美國，直轄市長出國訪問是很正常的事，還好是今年去，2026年再去政治意味更大，此次出訪可了解美國僑界與商界的想法。

對於盧秀燕擬出訪美國，羅廷瑋表示，他擔任台中市議員時，盧秀燕跟台中市政府的其他官員都有安排訪美及歐洲相關的市政參訪行程，能夠了解當地之外，順便推廣台中的特有產品，這都是台中市長應該做的。

羅廷瑋認為，至於特別說是為了備戰而做，在此時機點的確會較敏感，但他認識的台中市政府、盧秀燕本身就有在安排，只是當時因為疫情的關係，所以遲遲沒有出發。

羅廷瑋提到，就時機點來說，因為疫後，大家也都希望能夠恢復原本的市政參訪行程，不只是推廣台中的特有產品，讓台中能夠被看到，更能夠去參訪其他的城市，有好的、值得學習的，帶回來台中，這也是台中市長應該做的。