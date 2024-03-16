快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前幕僚酸柯文哲靠總統蹭聲量 一下午就被韓國瑜超車

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院昨天進行施政總質詢，由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。（記者葉信菉／攝影）
立法院昨天進行施政總質詢，由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。（記者葉信菉／攝影）

立法院昨天下午質詢時，因有原定質詢委員未到場，立法院長韓國瑜唱名後宣布休息，讓趕到場的民進黨立委非常錯愕。民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書表示，柯文哲好不容易靠蔡總統蹭出一片聲量，一個下午所有人都在討論韓國瑜，實在有趣。

吳靜怡指出，韓國瑜把自己當護士，把立法院當大醫院，叫號一次喊10個，沒有就過號。曾經想說還有20幾號之後才輪到我，所以就去買咖啡了，回到診間門口發現過號，超級傻眼。

吳靜怡說，韓國瑜在議事規則上嚴格執行是沒有錯誤，只是通常立委辦公室助理除了詢問前面幾個委員質詢時間狀況外，還會詢問議事處大概時間，而議事處恐怕這次也不知道韓國瑜會這樣做。

吳靜怡說，雙方說詞都各有道理，唯一無法認同就是拿議場照片說唯一站在那裡只有韓國瑜一位立委，這本來就是廢話，各政黨立委本來就很忙碌，輪到的在之前準備即可，就像是教授一樣，上課再到教室即可，不然一直在教室聽其他教授上課幹嘛。

吳靜怡 柯文哲 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

綠委抗議沒收質詢 洪孟楷：韓國瑜按規則哪有錯

綠委陳亭妃控因接待外賓影響質詢 韓國瑜辦公室駁斥：整天在立院

立院議程開天窗主因非韓國瑜 媒體人轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

國會電梯屢遭戲稱「大怒神」！韓國瑜親自視察每台穩定度 體驗感想曝光

相關新聞

影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

國民黨台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。對此，民進黨立委何欣純說，一般認為，盧秀燕訪美是她邁...

盧秀燕訪美為2028備戰？ 台中藍委：應是本就安排出訪

被認為有望代表國民黨參選2028總統大選的台中市長盧秀燕日前被披露，今年將出訪美國。對此，國民黨立委羅廷瑋今日表示，確實...

前幕僚酸柯文哲靠總統蹭聲量 一下午就被韓國瑜超車

立法院昨天下午質詢時，因有原定質詢委員未到場，立法院長韓國瑜唱名後宣布休息，讓趕到場的民進黨立委非常錯愕。民眾黨主席柯文...

新聞眼／藍綠對立8年 蔡總統留給賴清德難題

蔡英文總統五二○將卸任，政權交接之際，蔡開啟朝野對談，但與最大在野黨持續「斷線」，藍綠仇恨值爆表，綠營和側翼選前選後抹紅...

侯友宜宴請13縣市長 倡打詐護食安

新北市長侯友宜昨晚以市政交流為名，大動作邀非綠十三縣市長和國民黨主席朱立倫閉門餐敘，眾人討論近期發生的社會問題，達成三共...

府盼「英倫會」 朱立倫不隨蔡總統起舞

蔡總統大年初一致電邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲朝野會談，「蔡柯會」前天登場，綠白破冰，但藍綠氣氛仍劍拔弩張，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。