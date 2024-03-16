前幕僚酸柯文哲靠總統蹭聲量 一下午就被韓國瑜超車

立法院昨天下午質詢時，因有原定質詢委員未到場，立法院長韓國瑜唱名後宣布休息，讓趕到場的民進黨立委非常錯愕。民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書表示，柯文哲好不容易靠蔡總統蹭出一片聲量，一個下午所有人都在討論韓國瑜，實在有趣。

吳靜怡指出，韓國瑜把自己當護士，把立法院當大醫院，叫號一次喊10個，沒有就過號。曾經想說還有20幾號之後才輪到我，所以就去買咖啡了，回到診間門口發現過號，超級傻眼。

吳靜怡說，韓國瑜在議事規則上嚴格執行是沒有錯誤，只是通常立委辦公室助理除了詢問前面幾個委員質詢時間狀況外，還會詢問議事處大概時間，而議事處恐怕這次也不知道韓國瑜會這樣做。

吳靜怡說，雙方說詞都各有道理，唯一無法認同就是拿議場照片說唯一站在那裡只有韓國瑜一位立委，這本來就是廢話，各政黨立委本來就很忙碌，輪到的在之前準備即可，就像是教授一樣，上課再到教室即可，不然一直在教室聽其他教授上課幹嘛。