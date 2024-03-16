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綠委抗議沒收質詢 洪孟楷：韓國瑜按規則哪有錯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜15日依序唱名質詢結果立委都不在，只好宣布休息。綠營不滿質詢權遭「沒收」，向韓抗議。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜15日依序唱名質詢結果立委都不在，只好宣布休息。綠營不滿質詢權遭「沒收」，向韓抗議。記者葉信菉／攝影

立法院會昨下午因多名立委唱名三次未到，立法院長韓國瑜宣布院會提前休息。民進黨立委陳亭妃本為昨下午首位質詢委員，但由口頭質詢改書面質詢。國民黨立委洪孟楷今日再質疑，韓國瑜按議事規則主持，何錯之有，綠營真的是想要質詢嗎，新國會應收拾陋習。

針對昨日院會情況，洪孟楷表示，民進黨立委真的是想質詢？還是故意借題發揮，羞辱韓國瑜院長？資料攤在陽光下，國人都看在眼裡，昨天陳亭妃因為是第一個質詢，臨時從口頭質詢改成書面質詢，造成後面的議事大亂，陳亭妃要自己跟國人說明清楚，到底為何會臨時改成書面質詢。

洪孟楷指出，韓國瑜院長依照議事規則主持議事，唱名三次未到即跳下一位，這就是議事規則，到底何錯之有？綠營故意借題發揮，是不是過去舒適圈待太久，所以便宜行事，以為習以為常的慣例、陋習都可以變常規。

洪孟楷質疑，綠營真的是想要質詢嗎？明明是每個會期最重要的一次30分鐘總質詢，但常常看到把30分鐘縮減為15分鐘，自我閹割，對於行政機關放水，或把口頭質詢改成書面質詢，連人都不用來到立法院，這樣子真的是有想要代表民意監督政府嗎？

洪孟楷強調，民進黨政府過去放水習慣了，到現在新國會新民意，應把過去的陋習收拾起來，不要再便宜行事，或方便當隨便，這絕非新國會應有的慣例及常態，呼籲一起努力打造人民的立法院，讓人民立法院的招牌能夠擦亮。

國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片

民進黨 洪孟楷 立法院 陳亭妃 韓國瑜

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