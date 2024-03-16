盧秀燕傳訪美 被解讀為2028鋪路

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀在為2028總統大選做準備，引發政壇關注。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀在為2028總統大選做準備，引發政壇關注。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕傳出近期可能訪美，被解讀是為2028總統大選做準備，台中市政府表示，市府團隊每年皆依市政需求，評估出國考察交流國家與內容，今年相關行程尚在評估中，有消息會對外公布。

國民黨台中立委黃健豪認為，現階段還沒到為2028總統大選鋪路那一步，不過透過這次訪美，可了解美國僑界、商界等聲音與想法。

盧秀燕被視為2028年總統大選熱門人選之一，2019年曾赴歐洲考察10天，後來遇到疫情未再出國。長達4年沒出訪的她，近期傳出可能出訪；據了解，幕僚團隊已擬定多個國家的出訪計畫，其中以訪美的可能性最高，被視為可能要為2028大選做準備。

黃健豪表示，直轄市長訪美很正常，除了做城市外交，擁有高人氣的盧市長也可透過訪問，拉抬國民黨知名度。黃強調，如果盧市長真的規畫訪美，「還好是今年去，後年再去的政治意味更大」。

大選 盧秀燕 考察 黃健豪

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