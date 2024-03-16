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新聞眼／北北基陷風暴 4市平台團結能量

聯合報／ 本報記者楊正海
「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影
「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影

2024大選後首次舉行的基北北桃合作交流平台會議昨天登場，外界預估4市市長寄望這次機會間接展現政治能量，但不同於去年會議中，4人剛上任的意氣風發，北北基3市長紛紛陷入難關，會中媒體聚焦深坑大火空汙、剴剴案及國民黨議員陳重文涉監視器弊案，都與北市有關，台北市長蔣萬安盟主當不成反變爐主，瀰漫政治低氣壓。

近年政治局勢變化快速，幾樁事件影響下就風雲變色，上屆大選總統蔡英文起步低迷，卻碰上反送中事件，反而拿下史上最高票；2018年的高雄前市長韓國瑜挾韓流衝擊全台，2020年卻慘遭罷免，想不到2022年藉輔選聲勢再起，2024又翻身擔任立法院長，皆是例證。

蔣萬安陷兒虐風暴，基隆市長謝國樑因東岸廣場案被罷免案纏身，新北市長侯友宜總統大選失利，目前僅桃園市長張善政未陷入泥沼，且桃園立委選舉在6個選區揮出全壘打，輔選繳出亮眼成績。4市長政治地位產生變化。

侯友宜政治生涯首次滑鐵盧，從黨內最亮的一顆星轉趨低調，聲勢大不如前，還須面對2026新北市保衛戰；謝國樑面臨罷免連署，第一階段提議人快速達標，還陷入NET官司；蔣萬安則因在剴剴案中提及「公親變事主」，被外界視為卸責，還把隊友新北拖下水，引發不滿，雙北間的「情誼」面臨考驗。

當初成立基北北桃合作交流平台，有整合北部藍營首長、營造團結氣勢的意味，不過近來深坑大火、剴剴案中，交流平台彼此「失聯」，事後似有彼此矛盾、暗中插刀的意味，都出現難以控制的效應。無論剴剴案的7加1計畫或基北北桃8項合作方案，必須像1200月票般落在實處，而不是說得漂亮的口頭宣示，否則早晚被看破手腳，嘗到苦果。

2024大選 侯友宜 張善政 罷免 蔡英文 蔣萬安 謝國樑 陳重文 韓國瑜

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