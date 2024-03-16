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基北北桃合作 聚焦市民有感方案

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影
北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影

「基北北桃合作交流平台」繼去年推出1200交通月票後，今年進一步攜手合作，希望推廣更多綠運輸，透過里程積點換取商品。北市府以「氣候變遷因應及調適」為主軸，提出8項讓市民有感的合作方案；也針對具跨域影響潛勢災害如深坑空汙，建立通報機制，透過4市即時聯繫機制做好危機管控。

4市平台成立滿1年，過去推動103項合作案，完成33案，其餘70案持續推動中。今年市長層級會議輪北市府主辦，昨天台北市長蔣萬安與基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市長侯友宜出席，檢視各議題小組過去1年推動績效。

北市府這次以2050淨零排放為目標，提出8項合作方案，包含「我的減碳存摺」綠運輸聯合推廣合作方案等，建立跨市合作運作模式。蔣萬安指出，基北北桃合作方案，有很多貼近民眾生活的合作案，例如南港及汐止自行車動線串聯，預計明年完工後，雙北甚至基隆市民即可享受直接往來、無須繞路的專用自行車道；還有基北北桃特色山徑旅遊推廣，跨域整合北台灣景點及特色，並設計方便遊玩的路線。

北市圖書館與桃園市立圖書館也推出「一證通用」服務，民眾只要到北市或桃市圖書館轄下各服務據點辦個人借閱證，再透過網路申請，啟用後即可使用2市圖書館資源；減碳存摺則參酌過去北市經驗，提出更多讓民眾有感的方案，可直接透過存摺，在4市累積綠運輸里程積點，再換取商品。

侯友宜表示，這次會議中也有檢討，例如深坑空汙後讓4市聯繫機制更緊密，未來可更做好危機管控；謝國樑說， 會中達成多項能源轉型共識，基隆市府昨也推出新的青年電動機車方案，希望一起推動能源轉型、淨零排放。張善政認為，去年的議題已做有效追蹤，另有8個主題氣候變遷目標；深坑大火跨境汙染和虐童事件中，雙北都已學到寶貴經驗，透過平台讓大家未雨綢繆。

侯友宜 圖書館 張善政 蔣萬安 謝國樑

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