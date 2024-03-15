14+1縣市首長晚間新北板橋聚餐 針對3議題達成共識

基北北桃今下午召開「基北北桃合作交流平台」，新北市長侯友宜今傍晚也邀請14位縣市長齊聚新北市，延續四縣市交流平台模式，針對食安、社安、治安等議題交換意見，會中也達成共識，14縣市將共同捍衛食品安全、支持社會安全的7+1守護計畫、攜手守護治安與強力打詐，遏阻詐騙案發生。

今晚基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣王忠銘、及現任國民黨主席的新北市前市長朱立倫等人均與會參加市政交流會議。

非綠執政縣市首長共有17位，但今晚嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴跟金門縣長陳福海沒有出席聚會。據了解，朱立倫今晚會出席會議，是因過去有16年擔任桃園及新北市長經驗，也在聚會跟縣市首長們分享討論。

市府幕僚表示，之前就安排基北北桃平台討論議題，剛好也藉此機會，延續平台的精神，邀請各縣市首長，希望團結合作發揮力量，努力推動市政，做到民眾相關需求，今天也在會中達成相關共識。

侯友宜說，今日基北北桃合作交流平台，對於剴剴的事件，全力支持7+1項守護計畫，包括強化社工的訪視與危險辨識能力，以及保母的訓練與考核。最重要的「三方共訪機制」，率先共同推動，未來也會把推行的經驗與中央討論，讓不管是服務面，或是法治面，能夠更完備。

侯友宜表示，各縣市齊聚在一起，除了了解過去的經驗及處理過程外，更要反思在制度面、執行面有什麼可以檢討、改善，然後立即修正。像是食安問題，新北第一時間宣佈學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉後，各縣市相繼跟進，最後中央也宣布全面禁用，這就是縣市政府發揮的影響力，讓中央重視問題。

會中15縣市長也相互交換意見與想法，最後全體決議，將共同捍衛食安，未來任一縣市有查獲違反食品安全，將立即互相通報、互相聯繫；也支持今日基北北桃合作交流平台的7+1項守護計畫。針對治安問題，未來15縣市將攜手強力打詐，也盼立法院修法加重詐欺罪刑責。