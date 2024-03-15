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出席多位縣市首長聚會 朱立倫：多溝通做建設解決問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，透過跟縣市長見面多做溝通，讓縣市能夠多推一些重要的建設，能夠解決一些問題。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫表示，透過跟縣市長見面多做溝通，讓縣市能夠多推一些重要的建設，能夠解決一些問題。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今晚突然大動作召開多縣市首長聚會，盼就近期重大食安、社安、治安事件好好交流。國民黨主席朱立倫受訪時表示，今天是侯友宜針對藍營非綠縣市長，希望大家一起聊聊談談關心的食安，社會安全網，治安跟市政議題，智庫今天也提到財政畫分法，透過跟縣市長見面多做溝通，讓縣市能夠多推一些重要的建設，能夠解決一些問題。

今天餐敘也有邀請新竹市長出席，是不是想讓高虹安覺得國民黨溫暖？朱立倫表示，大家都是為了地方民眾，把市政工作做好，包含社會安全網、食安、治安，每一項都做到。

被問及蔡英文總統日前有打電話，朱立倫表示，謝謝蔡英文總統在過年大年初一的確有打電話，互道新年恭喜，以後有適當時機，大家一定可以見面溝通。

雲林縣長張麗善晚上6點47分到場，被問及要討論哪些議題，張麗善回答不知道，進去才知道。張善政抵達時，面對媒體提問，僅簡單說謝謝後就進入大廳搭電梯上樓。

彰化縣長王惠美7點抵達，帶著口罩對媒體說謝謝，連江縣長王忠銘7點4分到場，對鏡頭揮手致意沒有受訪，隨行人員帶2箱高粱一同上樓。宜蘭縣長林姿妙隔2分鐘抵達，面對鏡頭僅微笑說謝謝。

連江縣長王忠銘（穿黑色飛行外套）今晚出席縣市首長餐敘。記者江婉儀／攝影
連江縣長王忠銘（穿黑色飛行外套）今晚出席縣市首長餐敘。記者江婉儀／攝影
雲林縣長張麗善今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
雲林縣長張麗善今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
宜蘭縣長林姿妙今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
宜蘭縣長林姿妙今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政今晚出席縣市首長聚會。記者江婉儀／攝影

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