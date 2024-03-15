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食安問題頻傳！侯友宜邀首長聚會商討 鍾東錦遭問1事無奈：別每天搞選舉

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
苗栗縣長鍾東錦率先到場，受訪表示「我不知道來這邊幹嘛」，但沒有那麼快談2026，「沒有每天搞選舉」。記者江婉儀／攝影
苗栗縣長鍾東錦率先到場，受訪表示「我不知道來這邊幹嘛」，但沒有那麼快談2026，「沒有每天搞選舉」。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜自2024總統大選後趨於低調，今晚卻突然大動作邀集多縣市首長聚會，盼就近期重大食安、治安事件好好交流。不過據悉國民黨主席朱立倫、被視為侯接班人的副市長侯和然也將到場，也引發外界關注。苗栗縣長鍾東錦率先到場，受訪表示「我不知道來這邊幹嘛」，但沒有那麼快談2026，「沒有每天搞選舉」。

鍾東錦受訪時表示，「我不知道來這邊幹嘛，這是助理幫我安排的行程，有邀請就來看看。」現場媒體追問是否要談2026的事情？鍾東錦則說，不會吧，沒有那麼快吧，沒有每天搞選舉，認真做事。

基隆市長謝國樑到場僅簡短說，「謝謝大家，今天來吃飯的」。同時新北市新聞局長張愛晶、新北前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達也陸續到場。

基隆市長謝國樑到場僅簡短說，「謝謝大家，今天來吃飯的」。記者江婉儀／攝影
基隆市長謝國樑到場僅簡短說，「謝謝大家，今天來吃飯的」。記者江婉儀／攝影
新北前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達也到場。記者江婉儀／攝影
新北前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達也到場。記者江婉儀／攝影

侯友宜 國民黨 朱立倫 謝國樑 謝政達 鍾東錦

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