食安問題頻傳！侯友宜邀首長聚會商討 鍾東錦遭問1事無奈：別每天搞選舉

新北市長侯友宜自2024總統大選後趨於低調，今晚卻突然大動作邀集多縣市首長聚會，盼就近期重大食安、治安事件好好交流。不過據悉國民黨主席朱立倫、被視為侯接班人的副市長侯和然也將到場，也引發外界關注。苗栗縣長鍾東錦率先到場，受訪表示「我不知道來這邊幹嘛」，但沒有那麼快談2026，「沒有每天搞選舉」。

鍾東錦受訪時表示，「我不知道來這邊幹嘛，這是助理幫我安排的行程，有邀請就來看看。」現場媒體追問是否要談2026的事情？鍾東錦則說，不會吧，沒有那麼快吧，沒有每天搞選舉，認真做事。