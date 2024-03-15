曝民進黨立委頻以書面質詢 洪孟楷轟「薪水小偷」：這是明顯放水案例

立法院會因包含藍綠在內的多名立委唱名三次未到，院會提前休息，引發民進黨立委不滿。不過，近期民進黨立委頻以書面質詢，本要到場質詢的民進黨立委陳亭妃今日院會也改書面質詢。國民黨立委洪孟楷今批民進黨立委是明顯放水。

洪孟楷表示，從民進黨政府上任以來，綠營立委總是在院會刻意的輕放，這已經不是新聞；把原本每會期一次30分鐘的質詢時間自我縮短成15分鐘，或者是直接口頭質詢改成書面質詢，這都是明顯放水的案例。

洪孟楷說，改成書面質詢，綠委們就不需要來到立法院，這樣還好意思都指著別人講說是翹班？自己就是最大的薪水小偷。過去已經習慣自我矮化成行政院下的立法局，但本屆新的民意產生下，依舊護航的作風，只會讓國人更看破手腳。