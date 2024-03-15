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憂食安治安等社會問題 侯友宜廣邀非綠縣市長新北密會

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影
「基北北桃合作交流平台」會議登場，四位市長台北市長蔣萬安（右二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）、新北市長侯友宜（左二）會後一同記者會，就討論的內容做相關的說明。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜於2024總統大選後趨於低調，將專心市政、加倍奉還，不過今晚突然大動作召開多縣市首長聚會，盼就近期重大食安、治安事件好好交流。黨務人士證實，確實有聽說，而原因主要是近期社會情況，希望首長們集思廣益。

基北北桃合作交流平台今舉行第2次市長層級會議，引發關注，不過晚間傳出市長們晚間6時30分還將有聚會，且擴大辦理，包含全台藍營縣市都有受邀，而地點就在新北市政府附近的凱薩大飯店內。

黨務人事證實並指出，因為近來眾多食安、治安等社會問題，新北市長侯友宜因此邀請各藍營縣市首長共商合作，大家就市政交流集思廣益，同時也邀請新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦等人。若有些討論結果，應該也會有縣市首長發表說明。

外界預估，國民黨執政的基隆市謝國樑、新北市侯友宜、台北市蔣萬安、桃園市張善政、新竹縣楊文科、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、雲林張麗善、嘉義市黃敏惠、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、連江縣王忠銘等都會出席。非綠陣營的鍾東錦及高虹安也會到場，可能僅金門縣長陳福海缺席。

地方人士透露，新北市政府雖以市政交流為名聚會，但也邀請國民黨主席朱立倫一同出席，而被外界視為新北市長接班人之一的劉和然，也會出席該活動。

北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，分別展示代表各縣市的農特產品、市徽及會議主軸「打造幸福生活圈」、「淨零碳排新生活」、「對自己好 對地球更好」和「跨域合作零距離」的手牌合影，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影
北台灣4縣市「基北北桃合作交流平台」會議下午登場，四位市長謝國樑（左起）、侯友宜、蔣萬安、張善政，分別展示代表各縣市的農特產品、市徽及會議主軸「打造幸福生活圈」、「淨零碳排新生活」、「對自己好 對地球更好」和「跨域合作零距離」的手牌合影，宣示共同打造四縣市共同生活圈。記者黃義書／攝影

侯友宜 楊文科 謝國樑 鍾東錦 食安 高虹安

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