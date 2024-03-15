率北市議會黨團訪高虹安 陳宥丞要「蔣市府」學習這點

台北市議會民眾黨團議員今天早上到新竹市政府拜會，和市長高虹安、副市長邱臣遠等人交流市政議題，由於高虹安身陷涉貪官司，被解讀來送暖。黨團總召、北市議員陳宥丞說，去年底就有規畫拜會竹市府，但忙於選舉，趁現在議會休會期間前來，他致詞時並肯定高虹安用人舉才，蔣萬安市府到現在副市長還懸缺，要好好學習。

民眾黨籍台北市議員陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩、林珍羽今天早上11點抵達新竹市政府，同黨的正副首長高虹安與邱臣遠親自接待，高虹安逐一握手致意，一看到剛新婚的「學姐」黃瀞瑩就笑說恭喜、恭喜，接著也對一旁還單身的林珍羽表示「努力」。

針對台北市議會民眾黨團議員特地南下來拜會，高虹安說，其他縣市跟議會都會有很多交流，自己跟這些議員過去在北市府、民眾黨都是非常好夥伴，也恭喜他們有新身份、工作有好表現，尤其北市與竹市在園區、交通議題類似，以及新竹市在智慧校園、新竹通等市政都在積極推動，很開心有此安排交流請益。

陳宥丞致詞時也肯定高虹安市政推展有成，「一天當五天用，上任一年像是已經做了五屆」，許多議題都有成長，還說黨團4名議員最羨慕的就是高虹安用人舉才，是台北市長蔣萬安市府要學習的，因為蔣市府到現在都還懸缺副市長，目前雙北議題很多，仍嗷嗷待哺。

至於媒體提問是不是來送暖？陳宥丞受訪回應說，「有沒有溫暖，是要看做什麼，而不是大家外界傳言說什麼」，黨團從去年底就有規畫拜會竹市府，但忙於選舉，也考量高虹安上任一年多還在推動市政，因此黨團趁議會休會期間，來安排交流對接。

陳宥丞說，在產業新創方面，高虹安市長去年曾到美國參訪，新北市議員陳世軒去年也有跟主席柯文哲到美國對接，黨團議員也有赴日本城市交流，他希望台灣成長不要陷入泥淖對立，不要有奇怪角度的操作，「民眾黨團結一心，不要見縫插陣」，他希望能回歸市政、解決人民大小事，不要因為外面風花雪月失焦對市政的努力。