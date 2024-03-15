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何溢誠專欄：小氣綠委小看馬祖

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立委林楚茵日前針對中國大陸近來推出「福建馬祖同城交通卡」，提出質詢。圖取自林楚茵臉書
立委林楚茵日前針對中國大陸近來推出「福建馬祖同城交通卡」，提出質詢。圖取自林楚茵臉書

何溢誠/台灣青年聯合會理事長

綠委酸葡萄心裡又發作了！民進黨不分區立委林楚茵日前針對中國大陸近來針對馬祖民眾推出「福建馬祖同城交通卡」，於質詢時指出，該卡就像是台灣的一卡通，可在福州享受搭公車等大眾運輸優惠，由中國的福建省政府審核，開辦就送 300 人民幣（約台幣 1300元）儲值金。她驚嘆「TPASS 還要自己花錢儲值，中國直接送錢欸！」擔憂未來這種統戰將以「地方包圍中央」，卻無法律應對。

 從主播台走進國會殿堂的林楚茵委員，習慣透過鏡頭和螢幕來看世界，所以側重本位主義，不僅以管窺天更杞人憂天。殊不知，其實住馬祖的在地人，人人都有錢，基本上每家每戶都有三套房，馬祖、台灣、福州各一間，哪會貪這些小便宜，在乎那1300元，以為這點杯水車薪的小恩小惠就能收買馬祖人民，根本就是「雞腸鳥肚」，未免太以小人之心度君子之腹。

「福馬同城交通卡」申辦後享有福州市公車、地鐵折扣與轉乘優惠，中國國營企業聚春園旗下指定酒店住宿優惠，福州 4 大文化景點免費遊覽，落戶、就學、住房、資源對接等專線諮詢，快捷入住台胞免租房，行政服務中心無償代辦服務，子女就學定點服務窗口諮詢服務綠色通道等等。該卡由福建省政府主辦，審核與核發與否由福建省政府決定，須設籍馬祖並持有台胞證。3 月 6 日開辦當天就已有 1200 人申請。中國國民黨籍馬祖縣長王忠銘受訪指出：「這是福建省政府單方面給馬祖居民優惠，對岸沒有要求回饋。」

面對大陸這種單向式、純給予的惠台政策，包括金廈、福馬「閩台融合發展示範區」、「平潭共同家園實驗區」，民進黨政府確實束手無策，只能徒呼負負，自開放小三通後，「兩馬先行、兩門對開」，業已行之有年，早已形成共同生活圈，此次「福馬同城交通卡」的推出，也算是利民、便民的德政，或能馬祖民眾感受到大陸政府的大方與善意。

況且，民進黨政府如果真羨慕嫉妒恨的話，也可以加碼補助、補貼，外離島居民的交通經費，多多益善，馬祖人民肯定樂觀其成、欣然接受，而不要總是一副站著說話不腰疼的樣子，自己小氣還小看馬祖人民。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※

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林楚茵 民進黨 福建 馬祖

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