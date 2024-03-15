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王育敏辭兒盟董事 吳思瑤：斷尾求生的政治動作

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨籍立法院衛環委員會召委王育敏預告將安排兒福聯盟引介保母虐童案專案報告，立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右二）等人今天舉行記者會，質疑王育敏倉促請辭兒福聯盟董事，如何做好立委工作。記者潘俊宏／攝影
國民黨籍立法院衛環委員會召委王育敏預告將安排兒福聯盟引介保母虐童案專案報告，立法院民進黨團幹事長吳思瑤（右二）等人今天舉行記者會，質疑王育敏倉促請辭兒福聯盟董事，如何做好立委工作。記者潘俊宏／攝影

台北市發生虐童案，國民黨立委王育敏宣布請辭兒盟董事，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，很遺憾，王育敏的作法不是利益迴避，而是逃避責任，斷尾求生的政治動作。

吳思瑤表示，王育敏過去以社福專業獲得國民黨提名不分區立委，虐童案發生後，照理說應該發揮專業，結果選擇跳船，把兒童權益丟到一邊，火速請辭兒盟董事，這是斷尾求生的政治動作，不是真心要跟兒童福利站在一起。

吳思瑤質疑，王育敏作為兒盟董事，兒盟運作失靈有無發揮督導責任，甚至還稱民進黨擋兒虐判死刑，這是簡化的說法，不是對任何事情出狀況從源頭到後端失靈的檢討，以為死刑就是萬靈丹。

民進黨立委鍾佳濱表示，過去王育敏扮演兒盟董事，現在出事火速宣布辭職董事，變成國會議員監督有無缺失，這樣沒有瓜田李下之嫌嗎？如果王育敏過去擔任董事沒有質疑糾正，現在如何相信可以監督相關主管單位，這會是嚴重的信任危機，請王育敏三思。

兒福聯盟 吳思瑤 國民黨 民進黨 王育敏 虐童

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