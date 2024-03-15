王育敏辭兒盟董事 吳思瑤：斷尾求生的政治動作

台北市發生虐童案，國民黨立委王育敏宣布請辭兒盟董事，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，很遺憾，王育敏的作法不是利益迴避，而是逃避責任，斷尾求生的政治動作。

吳思瑤表示，王育敏過去以社福專業獲得國民黨提名不分區立委，虐童案發生後，照理說應該發揮專業，結果選擇跳船，把兒童權益丟到一邊，火速請辭兒盟董事，這是斷尾求生的政治動作，不是真心要跟兒童福利站在一起。

吳思瑤質疑，王育敏作為兒盟董事，兒盟運作失靈有無發揮督導責任，甚至還稱民進黨擋兒虐判死刑，這是簡化的說法，不是對任何事情出狀況從源頭到後端失靈的檢討，以為死刑就是萬靈丹。

民進黨立委鍾佳濱表示，過去王育敏扮演兒盟董事，現在出事火速宣布辭職董事，變成國會議員監督有無缺失，這樣沒有瓜田李下之嫌嗎？如果王育敏過去擔任董事沒有質疑糾正，現在如何相信可以監督相關主管單位，這會是嚴重的信任危機，請王育敏三思。