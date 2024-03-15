蔡柯牛肉麵會 傅崐萁：樂見朝野領袖見面

國民黨立法院黨團今早舉行黨團大會，黨團總召傅崐萁會後針對蔡英文總統、民眾黨主席柯文哲見面吃牛肉麵，表示只要是對國家有利的事情，執政黨的總統來跟在野黨領袖見面，都非常的樂見，但必須是福國利民的事務，大家做良善的溝通，這非常歡迎。

針對電價上漲，傅崐萁說，電價只要一旦上漲，尤其對於330度以下的民生用電，已經凍漲幾十年的常規，如果民進黨新政在上任前，就要讓全國的物價大漲，民間的痛苦指數不斷飛揚，過去民進黨包括蔡英文都表達「台灣不缺電」、「台灣不會漲電價」，言猶在耳，現在連民生的電價都不放過，要讓全民一起遭受民進黨政府的剝削，更在痛苦指數這麼高的情況之下，物價節節高漲，薪資就這麼一點點，這就是民進黨政府帶給人民的新氣象。

傅崐萁認為，民進黨政府必須承擔所有的責任，漲電價、漲物價，不是有為的政府該做的事情，應該要怎樣聰明的、全面的發電，且須是便宜的電，全世界都有執行方式。民進黨一意孤行，4月漲電價的話，那是不得了，全國物價全面暴漲，領薪資所得的基層百姓何以度日？總統當選人賴清德務必跟國人講清楚說明白。

關於國民黨改革，傅崐萁說，改革之路不能等，很多的事情可以溝通，但黨務革新了解是有很多艱困的地方，畢竟國民黨被民進黨抄家滅門以後，家徒四壁，當民進黨窮的只剩下錢，國民黨卻是寸步難行，有的只是大家的勇氣、人民的期待，勇往直前，所有的事情慢慢溝通，大家務必團結一心，對抗霸權民進黨，讓國家能夠清明，政治能夠陽光，國民黨立法院黨團以及國民黨會全力勇敢向前行。

傅崐萁提到，對於虐童案，國民黨不只要提修法黨版，對於國內虐兒事件，必須正本清源，徹底解決問題。衛福部是主管機關，卻把責任全部推到地方政府，這就是民進黨，每次發生事情就是往地方推，忘了到底誰在執政，中央執政是民進黨，但所有的官僚體系已經腐敗，麻木不仁，下周對於虐兒案以及所有相關兒少的事情，國民黨團會有清楚的立場及修法提案，確保兒少能夠平安順利的長大。

傅崐萁最後強調，對於食安事件，民進黨政府已完全癱瘓，國人食安淪於口號，政府已經麻痹成這樣，還能夠擔當執政的工作嗎？希望全民能夠把眼睛睜大，一起嚴格監督腐敗癱瘓的民進黨政府。