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318學運將10周年…民進黨：走對的路 迎向世界的台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
318學運將十周年，民進黨表示，這10年來台灣選擇走對的路，迎向世界的台灣。本報系資料照
318學運將十周年，民進黨表示，這10年來台灣選擇走對的路，迎向世界的台灣。本報系資料照

318太陽花學運將滿10周年。民進黨今天舉行「走對的路、世界的台灣，318學運10週年回顧」記者會，民進黨發言人吳崢表示，318學運是台灣國家路線的分水嶺，10年前的3月17日當國民黨以黑箱30秒的方式，將服貿協議送出內政委員會時，是台灣10年來與中國最接近的一刻，不僅服貿即將闖關，馬英九政府也預告了與中國將談兩岸和平協議，激發整個世代的危機。

吳崢表示，318運動以來的10年，台灣人民共同選擇了截然不同的國家路線，不希望將經濟、政治暴露給中國而承擔巨大風險，不希望單方面過度依賴中國，而是走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友的路線。

民進黨立委吳沛憶表示，318學運最重要的理念是「守護台灣、捍衛民主」，免於被中國侵蝕的恐懼。在現今的立法院，國民黨依然堅持親中路線，提出縮短中配入籍法案以及許多與中國唱和言論，當年的318運動參與者黃國昌，卻多次選擇與國民黨站在一起，是對運動精神的背叛。

吳崢 國民黨 太陽花學運 民進黨

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