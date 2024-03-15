政院擬成立食安檢驗基金 藍委轟：疊床架屋

針對行政院擬成立「食安檢驗基金」，國民黨立委批評疊床架屋。國民黨立委黃健豪說，若還是原人員服務，成立基金的意義不大；國民黨立委林思銘批，民進黨成立基金是掩飾食安無法處理的無能，成立基金是疊床架屋，濫花人民納稅錢。

蘇丹紅食安風暴擴大，行政院昨於院會說明，未來將成立食安檢驗基金嚴格把關食品安全。然而，相關消息一出，引發行政疊床架屋的質疑。

黃健豪表示，大家這些年關注食安問題，行政院跟衛福部早應有相關作為，不知道現在成立基金要來檢驗食安的用意在哪，難道政府預算不夠？基金執行單位是否還是原來人員？若是同樣專業的人員檢驗，特別成立基金的意義不大，也是疊床架屋，呼籲行政院長陳建仁卸任前，趕快把現行制度補齊，本來就有衛福部、食藥署，相關機制應有一定的預防機制。包含食安五環等，這些都是對民眾的承諾，希望在現有制度下，把食安做好，不要再做些疊床架屋、權責不分的事情。