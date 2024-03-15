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陳建仁：改善花東地方交通建設 政院責無旁貸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者蔡晉宇／攝影
行政院長陳建仁。記者蔡晉宇／攝影

行政院長陳建仁今天表示，關於花東交通建設，感謝立法院長韓國瑜為花東人爭取更便捷交通，該由行政院編列預算執行的，責無旁貸。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例」及「國道6號東延花蓮建設特別條例」兩項草案，立法院長韓國瑜也是連署人之一，引發國會議長參與連署，是否違反議事中立討論。

陳建仁今天赴立法院繼續施政總質詢，會前受訪表示，之前去拜訪韓國瑜時，韓確實提及花東便捷交通建設案，希望給民眾安全回家的路，這件事雙方有共識。政府對花東建設都有在進行，一定要把花東建設做更好，請花東民眾放心，也感佩韓國瑜對花東人民福利爭取。

陳建仁說，會依照憲法規定的方式，加強福國利民的施政，其中當然包括蘇花地區交通設施改進。

傅崐萁 台東 立法院 花蓮 陳建仁

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