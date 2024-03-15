蔡英文總統昨天與民眾黨主席柯文哲會談，寫下蔡任內與在野領袖會談首例。但歷任總統，朝野會談前例不少。前總統馬英九、陳水扁都曾與時任在野黨主席會晤，針對時局議題交換意見。

二○一六年總統大選後，當時即將卸任的馬英九，曾與總統當選人蔡英文在台北賓館會晤。馬在會談時表示，台灣面對許多挑戰，朝野需從對立走向真誠合作，才能突破困境。二○一四年，馬英九也曾為核四議題，與時任民進黨主席蘇貞昌開啟朝野對話。

陳水扁在二○○○年與二○○六年，分別與時任國民黨主席連戰、馬英九會面。陳水扁當時對連戰說，總統府跟國民黨中央黨部只有三個紅綠燈，「我們應是最接近的朋友」，只要有誠意和善意，就可適度化解歧見與誤會。陳水扁也曾就軍購、兩岸關係、九二香港會談、終統等議題，與馬英九交換意見。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，樂見蔡英文總統在卸任前有促成朝野合作的行動，朝野和解絕對對台灣民眾是正面的。