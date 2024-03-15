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冷眼集／蔡總統卸任前急對話 權宜性妥協？

聯合報／ 本報記者周佑政
民眾黨主席柯文哲（左）昨天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供 林銘翰
民眾黨主席柯文哲（左）昨天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供 林銘翰

蔡政府喊了多年的朝野政黨領袖對話，終於在蔡英文總統任期將屆時實現。民進黨為朝野合作邁開步伐，若國民黨願意「接球」，蔡總統的歷史定位將再添一筆，也替準總統賴清德遞出橄欖枝；不過，綠色執政八年，未見誠摯溝通，只以多數輾壓在野黨，而今賴將面對朝小野大，期待政黨溝通平台常態化，也只是現實之下的妥協。

民進黨二度完全執政，蔡總統多次喊話朝野政黨領袖對談。最近一次在去年國慶，蔡總統期盼選舉競爭過後，朝野可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識；更早之前，在二○一七年國慶談話中，蔡總統即曾就憲改議題，邀請各政黨領袖坐下來談、交換意見，卻因朝野互信不足，一直沒有下文。

今年大選後，賴清德勝選談話中也曾表示，樂意跟在野黨攜手合作，推動國家進步。賴當時還表示，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。

回首過去八年，民進黨雖然持續喊話朝野對談，但實際上卻是行政、立法大權一把抓，利用完全執政的優勢，對各式法案強渡關山的戲碼不斷上演；在野黨的意見被忽視，社會多元意見被埋沒，正是民進黨八年執政的真實寫照。

「蔡柯會」昨天登場，蔡總統在卸任之前，總算為政黨對話跨出第一步。接下來，就要看最大在野黨國民黨如何接招，如果國民黨願意與民進黨共商國是，對蔡總統與賴清德期待的政黨溝通平台，將是一大助力，或許也能帶來「朝野和解」的契機。

民進黨政府此時啟動朝野對談，主客觀因素自然是因為賴清德即將面對朝小野大的政治生態，不得不先向在野黨示好。政黨溝通平台能否順利常態化，關鍵在於民進黨是否真的願意傾聽在野黨意見，若只是為了政治現實的權宜性妥協，終將難以取得在野黨與社會的認同。

國民黨 民進黨 蔡英文 賴清德

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