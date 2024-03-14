會華府智庫學者 朱立倫：深化台灣民主做國際可靠夥伴

國民黨主席朱立倫今於中央黨部會見華府智庫學者訪團，和耶魯大學傑克森國際事務學院訪團。他表示，國民黨一向秉持「親美、友日、和陸」的外交政策路線，堅持以國防與對話並行的2D戰略，堅定與國際友人站在一起，並以立院最大黨的角色，深化台灣民主，維護區域安全，守護兩岸和平。

朱立倫表示，很高興再次見到老朋友，感謝華府學界一直以來對台灣的支持，和耶魯大學師生對區域局勢的關心。民進黨執政八年來面對中國大陸不對話、不溝通，致使兩岸情勢不斷升高，危及區域穩定及和平。例如這次金廈水域發生的撞船事件，國民黨以實際作為進行溝通，再再顯示兩岸透過對話，避免惡意螺旋的重要性。

朱立倫提到，國民黨成為國會第一大黨，是台灣主流民意的託付，更是責任。國民黨會盡一切努力，強力監督政府施政，推動主流民意關心的國會改革、不在籍投票、以及台灣能源安全的永續發展，讓台灣成為國際社會可靠的夥伴。

此次訪賓包括，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、歐亞集團中國事務執行理事華自強(Rick Waters)、戰略與國際研究中心「費和中國研究講座」主任白明(Jude Blanchette)及美國企業研究所高級研究員庫柏(Zack Cooper)。

後者包括：耶魯大學歷史和全球事務「伊利胡」講座教授文安立（Odd Arne Westad）、耶魯大學傑克森國際事務學院「全球安全研究」執行主任Edward Wittenstein、耶魯大學傑克森國際事務學院資深研究員阮大偉（David Rank）、資深研究員Andrew Makridis、以及塔夫茨大學弗萊徹法律與外交關係學院國際歷史學助理教授米勒（Christopher Miller）和20多位師生，立法委員陳永康亦陪同會見，會談氣氛良好融洽。