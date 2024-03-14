傳遭總統府高層批「自走砲」？邱國正：我裝甲兵出身 就是自走的砲

有媒體報導指國防部長邱國正日前為兩岸情勢睡不著一事，批評他是「自走砲」。邱國正今天在立法院表示，沒人跟他這樣講；而他裝甲兵出身，都好像自走車輛、自走的砲。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。他會前並接受媒體訪問。

有媒體詢問邱國正，國台辦說要讓他睡得踏實，唯民進黨放棄台獨立場，他怎麼看？

邱國正表示，一個睡不著會影響成這樣，真沒想到。他當軍人是後就沒有睡好覺過，要巡查、要慰兵，怎樣睡好覺？但他們也沒有因此抱怨，他甚至還跟軍中同仁比喻，只要在職位上，腦袋就跟孫悟空一樣有「箍」，做不好頭會痛的。責任扛在那邊，我們也擔憂就有思考，希望不要出問題。但他他們會調整，「不然還能站在這邊嗎？」他呼籲不要把這個議題無限上綱，軍人經常如此，唯恐沒有做好責任，對不起國人與自己。

接著有媒體問他，之前說睡不著這件事情，傳府方傳遞資料，說他是自走砲，指稱他說話太直白。

但邱國正說，沒人向他這樣講。而他裝甲兵出身，都好像自走車輛、自走的砲。