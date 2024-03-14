軍系百團聯誼氣氛火爆 深藍嗆朱立倫漢奸、消滅黃復興

國民黨主席朱立倫宣布整併黃復興後，引發基層反彈。適逢黃埔建軍百年，軍系團體今中午舉辦新春團拜，黃復興黨部主委季麟連、新黨主席吳成典等人皆到場。藍天行動聯盟主席武之璋在致詞時大罵朱立倫消滅黃復興、從頭到尾就是漢奸，現場與會者當場嗆武之璋不尊重主辦方，氣氛一度火爆。

國民黨中常會通過黨務組織改革案後，季麟連排定行程，親自到各縣市黃復興黨部及支部主持說明會。今天則出席台北玉喜飯店「黃埔建軍百年—百團迎春聯誼」活動，安撫意味濃厚，中華民族團結協會理事長夏瀛洲、婦聯會主委雷倩等人皆與會。朱立倫今天則前往桃園出席歷任縣市長聯誼會，下午4時則預計前往中壢市黨部與黃復興黨員座談。

季麟連表示，黃埔建軍百年，黃復興黨部本月要辦社團聯誼，經過各方面的分析，決定由軍系、藍營一百個社團負責人來做這個有意義的活動，精選出平常有聯繫、有戰力的社團來慶祝黃埔百年，一共有108位與會。

武之璋在致詞時大罵朱立倫從頭到尾就是漢奸，他消滅黃復興，不是奉美國的命就是奉民進黨的命，黃復興是所有黨部裡面最忠誠團結的單位，大選盡那麼多力量，很辛苦讓立委在立法院過半，絕對有功勞也有苦勞，結果朱立倫先殺功臣。

武之璋說，他要沉痛呼籲黃復興子弟，裁掉黃復興不可能的事，假如朱立倫要裁撤，他建議黃復興黨部在季麟連領導下，全部暫時移到新黨；他也當場質疑季麟連如果接受朱立倫任命，他吃不下飯，若不接受，他願意第一個以死跟朱拚命。

隨後台下有人表達反對，質疑武之璋不尊重主辦單位，「下台下台，不能這樣講話，你對我們不尊重」，武之璋反嗆「我在除奸，你是漢奸嗎？」現場氣氛一度火爆。季麟連致詞也緩頰，今天是紀念黃埔，與黃埔無關的事，今天暫時不要講。

陸軍官校校友總會秘書長羅睿達表示，支持黨的改造和進步與社會接軌，但粗暴的改革不符合任何人的期待，改革一定有所犧牲才能達到團結，但身為社團領袖，必須負責任態度告訴支持的夥伴，為何今天要這麼做。這次國民黨所謂黃復興的改造，一問三不知，在先射箭再畫靶的情況下，不引起反彈是很奇怪的。