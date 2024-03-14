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韓國瑜力邀盧業中任民主基金會執行長 外交部：尊重

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，韓國瑜上任前即表態將邀政大教授盧業中擔任基金會執行長。記者曾原信／攝影
台灣民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，韓國瑜上任前即表態將邀政大教授盧業中擔任基金會執行長。記者曾原信／攝影

立法院韓國瑜表態希望邀請政大教授盧業中出任台灣民主基金會執行長，外交部今對此表示，台灣民主基金會為獨立運作的國家級基金會，尊重董事會治理及獨立運作，有關其董事會組成與人選，由該基金會對外說明，外交部沒有評論。

台灣民主基金會預計於3月改選董事長，預料將依慣例由立法院長擔任；韓國瑜昨於臉書上表示，希望邀請政大外交學者盧業中出任基金會執行長。外交部今舉行例會，發言人劉永健今天在例行記者會表示，台灣民主基金會為獨立運作的國家級基金會，訂有組織章程清楚規範董事會的組成、人數、政黨代表比例、董事任期及董事長、執行長的遴聘方式。

劉永健指出，外交部尊重該基金會的董事會治理及獨立運作。有關其董事會組成與人選，由該基金會對外說明，外交部沒有評論。

台灣基金會自2003年成立以來，歷屆董事長皆為立法院長，包括立法院長王金平獲推舉擔任首屆董事長，並連任至2016年1月卸任；2016年3月23日，立法院長蘇嘉全獲選第五屆董事長，並連任至2020年元月卸任；2020年3月5日，立法院長游錫堃獲選接任第六屆董事長，並連任第七屆董事長。

游錫堃現卸任立法院長，在董事會改選前，由副董事長、外交部長吳釗燮代理董事長，至於是否由韓國瑜接任董事長，則須由董事會做最後決定。

外交部 立法院 韓國瑜

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