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基隆市長罷免案議會熱議 藍批政黨惡鬥綠稱公民自決

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天對罷免案表示，他會賣力的、努力的做好市政工作。
市長謝國樑今天對罷免案表示，他會賣力的、努力的做好市政工作。

「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署，累積逾3100多份，第一階段提議人已經達標，預估可進入第二階段。國民黨議員說，罷免案有些人在帶動的政治惡鬥，從NET爭議演變成罷免案已經失焦。民進黨議員表明未參與，是公民自決應給予尊重，但認為連署這麼多，顯示民眾對施政不滿意，謝市長要好好面對，否則怒火會持續延燒。

民進黨議員鄭文婷說，後續第二、第三階段是否喚起更多認同的民眾是觀察指標，公民團體發起的民主運動，會密切注意發展，相信會循著法律規定完成程序，活動應被包容，民主有不同意見應該尊重，不應透過政黨手段去影響意向，民進黨並沒有參與任何罷免相關活動。

民進黨議員張顥瀚表示，公民自決的罷免行動應要尊重，看到這麼多人連署可以發現，民眾不只對市長處理東岸商場的不滿，上任一年多諸夠市政不力，導致民眾信任度下降，市長再不直球面對市政問題，公民怒火只會持續延燒。

國民黨議員俞叄發表示，從民進黨輸掉市長後，當時就有人醞釀罷免，就是有些人在帶動的一種政治惡鬥，目前演變成罷免案已經失焦，市長就是為了保住東岸商場而努力，大家要回歸理性市政討論。

無黨籍議員張芳麗說，基隆市民是理智的，有智慧判斷，她個人從政40年，不贊成罷免的手段，每個市長、民代有自己執行的方向，不見得都符合每個人的要求，見仁先智。

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