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全票通過彈劾法官蔡明宏 監委：權勢性騷長達20年

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員高涌誠今天表示，士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。本報系資料照
監察委員高涌誠今天表示，士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。本報系資料照

監察委員高涌誠今天表示，士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。

監委高涌誠、紀惠容、鴻義章今天上午舉行記者會。高涌誠指出，蔡明宏身為士林地院資深法官，且長期擔任審判長、行政庭長等重要職務，卻未能潔身自愛，還利用職場上優勢地位，性騷擾及強制猥褻多名女性下屬得逞。本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

紀惠容表示，蔡明宏嚴重欠缺自控力，會把受害者帶到私密空間，像是車上、MTV，並用權勢讓女生不敢拒絕，慣用這種手法；對於這件事蔡明宏嚴正否認、還發毒誓，這都是加害人的防衛機制，是極端認知扭曲，這樣的人不適合當法官。

MeToo 性騷擾 猥褻 監察院

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