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【重磅快評】虐童案，蔣萬安道歉，衛福部卸責又誣賴

聯合報／ 主筆室
台北市長蔣萬安（中）上午更改原訂市政行程，改到行政院參加院會針對虐童案提四建議。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午更改原訂市政行程，改到行政院參加院會針對虐童案提四建議。記者邱德祥／攝影

一歲男童「剴剴」由地方政府轉介兒福聯盟媒合收養家庭，出養前卻遭收托保母凌虐致死。事件曝光後，從主責社工到兒福聯盟、從地方社政單位到衛福部，都面臨批評聲浪與究責壓力。不過，兒福聯盟甩鍋基層社工，衛福部卸責地方政府，引起社會更大的憤怒。

兒福聯盟董事長林志嘉雖然出面道歉，但他要求主責社工「勇敢面對社會、配合司法調查」，一句話就把兒福聯盟督導指揮考核失靈的責任，全部推給第一線社工承擔。雪上加霜的是，在社工被上銬的那一刻，也銬住了所有社工的專業與尊嚴，更讓社工界心寒。

但比起蔡政府的轉移大法，兒福聯盟甩鍋基層社工還真是小巫見大巫了。

蔡英文總統透過發言人表示，中央主管機關將全力協助後續檢討、落實，務使地方主責單位與收出養媒合機構從速改善。一句話就把中央切割乾淨，主要責任推給地方政府和兒福聯盟。

蔡英文還講官話，衛福部長薛瑞元就直接講白話了：「面對重大兒虐事件，地方政府應主動舉行檢討會議，進行行政調查，不是等中央叫他們做才做」。

然而，台北市社會局反映此案時，衛福部以非家內施暴回覆稱不符開案標準；台北市社會局又幾度詢問是否舉行檢討會議，衛福部都沒回應。聽到薛瑞元的指責，不知道台北市長蔣萬安有沒有被「坑」的感覺？難怪立委徐巧芯強烈建議台北市打破過去和中央的默契，覺得有需要開會就開會，堅持原則以免被誣賴。

相對的，衛福部依法應在重大兒虐事件發生後召開檢討會議、卅天內完成調查報告，衛福部卻以兒童已經死亡，全案進入司法程序為由，沒開檢討會。事件曝光後，衛福部才趕忙決定舉行檢討會議。

不過，外界聽到的是蔣萬安今天的道歉。蔣萬安並且改變行程，親自出席行政院會，向中央提出統一出養前安置委託照顧標準、建立全國性保母推薦評鑑平台、落實幼兒專責醫師制度、三方共訪機制等四項建議。會後蔣萬安還感謝政委林萬億和薛瑞元的正面回應。

事實上，這次社安網的大破洞，從社工訪視制度、居家托育與保母審核制度、出養安置制度到幼兒專責醫師制度等，無一不是衛福部的責任。但薛瑞元一句話全部撇清。

保母虐童致死案再度讓社會安全網大破洞現形，從這個破洞望進去，社會大眾也再度看到蔡政府平日懶政、有事卸責的面目。蔡政府已經失能，唯一還能動的是那張慣性卸責和誣賴的嘴。

兒福聯盟 社工 衛福部

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