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民進黨：民主基金會是國家機構 不是國民黨的政治籌碼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人李問。本報系資料照
民進黨發言人李問。本報系資料照

國民黨立委徐巧芯連日批評民主基金會補助案。民進黨發言人李問今天表示，徐巧芯不做功課，捏造不實內容，不懂外交也不懂民主，民進黨敬告國民黨，民主基金會是國家機構，不是國民黨的政治籌碼。

李問表示，台灣的外交處境特殊，民進黨首次執政時催生民主基金會，基金會向來扮演為台灣拓展國際連結、推廣民主的重要角色，外交部長吳釗燮也已親自拜會立法院長韓國瑜，討論民主基金會董座改選事宜，國民黨對「卡韓」一事大做文章，根本是無中生有。

李問表示，本屆立委選舉之後，民主基金會依據政黨席次比例調整董事名額，民進黨政黨推薦席次依規定由五席改為四席，本屆四席董事為陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆。李問強調，民進黨二月底收到民主基金會來函之後，也已回覆更新席次，請國民黨不要看見黑影就開槍。

李問指出，外交工作本應朝野共同努力，民主基金會長期不分黨派，依規定補助政黨外交，可申請額度按照政黨席次比例。況且國民黨已成為國會最大黨，今年可申請額度，為所有政黨當中最高，國民黨一再攻擊民主基金會，只是凸顯自己的無知。

李問表示，徐巧芯等國民黨立委亂打一通，不斷抹黑民主基金會是綠營小金庫，根本是烏賊戰術，國民黨每年申請民主基金會補助辦活動1000萬元以上，難道民主基金會是藍營小金庫？

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