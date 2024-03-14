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柯建銘稱立法院長提案違法 黃國昌：相信韓國瑜的智慧

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。本報資料照片
立法院長韓國瑜。本報資料照片

國民黨立委傅崐萁近日提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，期望獲得朝野立委共同支持。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，還是要看法案內容，而不是提案人是誰。

傅崐萁近期領銜提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣為共同提案人，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，此舉嚴重違反議事中立，甚至有違法之虞，傅崐萁不要陷韓國瑜於不義。

黃國昌今天受訪時說，民眾黨團是否支持，還是要看法案內容，而不是提案人是誰，「我從來都是看內容，不會糾結是誰提案，這不是討論法案的方式」，至於立法院正副院長成為法案的提案人，是否有違反立法院組織法的中立規定，「相信韓國瑜的智慧跟判斷。」

傅崐萁 立法院 韓國瑜

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