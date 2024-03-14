政院通過「工輔法」修正草案 危險物申報不實最重罰500萬

去年屏東明揚大火造成重大傷亡，部分業者未依法申報危險物品、數量、配圖等，行政院會今天通過經濟部「工廠管理輔導法」修正草案，未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，罰鍰上限提高100倍，並可連續罰鍰，最重廢止工廠登記證。

行政院去年已通過工輔法修正草案，但因立法院屆期更替不續審，經濟部再次將草案送行政院會通過，將送立法院審議。

經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍今天行政院會後記者會說明，明揚大火案凸顯業者兩項缺失，第一是未在期限內申報危險物品，第二是未據實通報危險物品內容。

雲瑞龍表示，經濟部本次修法提出三項精進作為，首先是強化源頭管制方面，經濟部、環境部合作，優化化學勾稽搜尋功能，並以彰濱產業園區作為示範區域，今年七月前完成自動勾稽程式。

子法修正方面，雲瑞龍表示，工廠危險物品本來就是每半年要申報，這次增加動態申報制度；同時，也修正公共意外責任保險辦法，提高最低保額規範，從最低新台幣3600萬元，為保障第三人保障，提高到新台幣7200萬元。經濟部已經在今年2月1日預告，3月31日預告結束後，4、5月將辦20場說明會，6月1日發布執行。

雲瑞龍表示，這次修法最重要的母法條文修正，將工廠負責人違反危險物品申報義務之處罰條款，提高100倍，從過去1萬元至5萬元，提高到5萬元至500萬元提高到。裁罰順序上，過去是先限期改善、不改善才會罰鍰，修正後將改成「先處罰鍰，並限期改善」，並可連續處罰，最重可廢止工廠登記證。

另外，桃園市副市長蘇俊賓去年曾提出，倉儲火災發生率高於工廠，工輔法應將納入倉儲業納入危險物品申報對象，台南市長黃偉哲也呼應此說法，但這次修法未納入相關建議。

經濟部次長林全能表示，工輔法在母法很明確是「工廠製造、儲存、使用」必須申報，但子法針對工廠危險申報辦法，儲存部分要明確講出放置儲存位置，若是就儲存有規範到；另外，工廠危險物品申報，除了工輔法，還有不同法規去規範，包含建築法會針對危險物品儲存建築物結構、位置，會有更明確的處理，針對製造、儲存、處理，都有明確要求，有在法規中適當處理。