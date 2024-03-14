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江啟臣率團訪日 用這兩樣伴手禮做國際外交

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供

立法院副院長江啟臣10日率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。除進行國會外交工作，江更帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈日本代表團山口俊一眾議員與幹事長山本順三參議員等國際友人，用台中糕餅進行國會外交，讓糕餅之鄉，在日本飄香。

江啟臣率代表團參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」(APPU)第52屆年會開幕，朝野黨團都派員參加，帶著多元意見與各國交流，除了我國與主辦國日本，包含帛琉、泰國、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞及馬來西亞等共11個國家也派代表團共同與會，針對氣候變遷問題進行討論。

江啟臣表示，參加APPU年會外，更拜訪日本政界重要人士，包含「自民黨」副總裁麻生太郎、「國民民主黨」代表玉木雄一郎、「日華懇會」會長古屋圭司、「日本維新之會」代表馬場伸幸、「立憲民主黨」代表泉健太，更致贈台中名產太陽餅和鳳梨酥，將台中遠近馳名的糕餅美食與日本友人分享，透過美食外交增進我國與國際友人間的情誼。

「美食是最好的國會外交！」江啟臣強調，把握出訪機會向各國宣傳台灣、台中，歡迎國際友人到訪台灣、品茗美食，以軟性的交流互動，讓國際社會更了解台灣，用美食外交拓展國際關係。

江啟臣說，太陽餅和鳳梨酥不只是台中的驕傲，更是觀光客來台必買的人氣美食，前台中市長胡志強任內將台中太陽餅產業年銷售額從3000萬拉抬到11億，台中市長盧秀燕上任後，常以太陽餅、鳳梨酥、珍珠奶茶等美食招待遠道而來的貴賓，讓台中美食在國際發揚。

立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供
立法院副院長江啟臣率團參加「亞太國會議員聯合會 (APPU)」，今結束拜訪行程返台。江帶著台中名產太陽餅、鳳梨酥致贈給日本貴賓，讓糕餅之鄉，在日本飄香。圖／立法院副院長江啟臣提供

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