蔣萬安指有人勸別公親變事主 黃珊珊：北市府是主事者

台北市男童遭保母虐死案震驚社會，台北市長蔣萬安前天指稱，有人勸他不要公親變事主。民眾黨立委黃珊珊今天說，本案就是重大兒虐事件，因此不需要請示任何人，只要事情發生在台北市，北市府就是主事者，沒有人能夠置身至外。

蔣萬安前天在臉書發文，近期大家都非常關注保母虐嬰案，讓人深深感到痛心、難過與不捨，「有人勸我，要等行政院、衛福部先把話說清楚，要讓兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主」，自己則對市府團隊說「寧可管太多，不要管太少；寧可撈過界，不要三不管」。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃珊珊受訪時表示，這個案子非常清楚，就是重大兒虐事件，不需要請示任何人，社會局在第一時間就要處理，台北市政府的標準作業流程，就是副秘書長層級以上，她本人過去也擔任很多類似個案檢討的召集人。

黃珊珊強調，重點還是在於「非事主」，沒有人能夠置身至外，只要事情發生在台北市，「北市府就是兒虐事件的主事者」，不需要別人透過台北市安置，「只要發生在台北市，任何人虐兒就是台北市的事。」

有關國民黨立委王育敏主張，虐童致死應該判處死刑，民眾黨團總召黃國昌則說，2018年陸續有虐童事件發生，立法院隨即在隔年修正刑法，如果虐童致死要判死刑，已經進入殺人罪的射程範圍，而現在已經有死刑、無期徒刑跟10年以上有期徒刑，能夠提供法官加以選擇。

黃國昌也說，刑法第268條是否有重新檢討的必要，未來在司法及法制委員會的審議過程，大家都可以進一步表達修法的想法。

媒體詢問，涉案社工與保母是否有共犯結構。黃國昌表示，具體個案的實際狀況，還是等到事實比較確定，再來評論比較適合，不過整個政府系統性失靈，甚至把所有責任推到單一社工身上，對他們來說還是不盡公平。