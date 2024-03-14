韓國瑜、江啟臣列法案共同提案人 公督盟：請撤簽

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，其中，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣均列名共同提案人。公民監督國會聯盟批評，這種作法已經大踩議事中立紅線，韓國瑜未來不但無法扮演「公道伯」角色，也損及全民院長高度。

公督盟發文指出，本屆立法院第五次院會即將登場，預計將有142案法律案完成一讀後交付相關委員會審查。傅崐萁主導提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」兩份草案，共同提案人有韓國瑜、江啟臣。

公督盟說，據立法院組織法第3條規定，立法院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

公督盟呼籲，韓國瑜、江啟臣應在3月15日前主動撤簽提案，避免擴大政治紛爭，同時呼籲傅崐萁勿因零星特例，破壞立法院正、副院長中立傳統；第三，立院正、副院長應維護議事倫理，讓國會順利運作，最後，該案如於15日一讀，立法院應該研議該如何秉公處理。