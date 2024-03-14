梅花評論：無新人豈有新政 無新政豈能脫困

張競/中華戰略學會資深研究員

再過兩個月，賴清德即將接任總統，但各界對其接任後是否將組成新執政團隊，特別是國家安全高層人事，顯然並不認為會有新面孔出現。甚至還有傳聞指出，賴清德為延續蔡英文路線，因此當前國安團隊可望留任。

面對國際政治賭局，假若新賭客上桌，無視戰略環境變化，還堅持不要洗牌，續打前人所遺留老牌，必須嚴肅指出，無新人豈有新政？而無新政又豈能脫困？

蔡英文執政八年，是否陷入困局無法突破，臺灣鄉親會有所評價。若是順風順水，臺灣不會被稱為全世界最危險之地；賴清德選戰也不會如此辛苦，勝選得票結果亦不至於差到如此地步。

賴清德若要抱殘守缺，續用現有國安團隊，吾人必須提醒，歷代朝廷留用老臣弼佐新皇，能讓基業興隆更上層樓，先例恐怕難尋。秦朝傳至二世，舊臣李斯趙高內鬥，最後誰被架空，皇朝命運如何，難道賴清德不能以史為鑑？

若要談政策路線，就須談到思維脈絡是否奠基於社會共識與菁英認同；政策路線能否延續，不是靠特定編組，而是憑藉主觀意願能符合客觀條件。所以不論由何者謀劃運作，政策路線皆可運行無礙；若真是好戲碼，不論演員換誰，票房都會叫座，自然亦會贏得全場掌聲。

假若賴清德堅持留用舊臣，首先必須質疑，過去四年中，賴清德雖曾貴為閣揆，並後續擔任副總統，但幾乎從未見到賴清德在重要國安集會現身，諸多重要決策亦未顯現賴清德曾參與其事。當其被目前國安團隊核心成員排在門外，缺乏相關歷練時，彼此又要如何相互磨合，值得社會各界懷疑。

其次賴清德在政海浮沉多年，從政經歷豐富，衡情論理亦應充分經營人脈，想要謀取元首大位，若無國安智囊謀士，如何擔當國政大任。所以此時留任現有國安團隊成員，吾人須問賴清德本身班底何在？

接任後能否開創新局，抑或須繼續聽從前朝遺老左右，在蔡英文所留陰影過活？若選個新主角，還是跟著配角龍套走臺步，被牽著鼻子唱老戲，票房前景會如何？不靠這幫子顧店，生意就做不下去嗎？

最後必須不客氣點破，多年來綠營吸收新血，首重意識形態政治忠誠，但對專業考核與知識要求，其實並非關鍵考量標準。特別是在國家安全面向，雖有多位被綠營刻意培養，並運用媒體管道，佔據報導版面與時段，積極發表政策護航論述，其實根本無法擔當重任。假若國安團隊無法更新，更加證明綠營國安事務，確實缺乏傳承並未培養新人。

賴清德留用國安重臣，說實在話，就是換湯不換藥，面對當前困局與未來挑戰，國人只能自求多福。

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