國民黨「新三子」燕子、禿子、王子 盧秀燕成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜一通電話，促成立法院新任總務處長廖炯志人事案；盧秀燕也與台北市長蔣萬安情同姊弟、互動密切。2018年藍營「三子」燕子、禿子、漢子一度聲勢驚人，2024年藍營「新三子」燕子、禿子和王子正在成形，盧秀燕已成新藍營共主，打造2026、2028合作藍圖；綠白則磨刀霍霍，盧秀燕恐成「頭號假想敵」。

「確實有看到新三子態勢。」國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰說，國民黨整體大概由盧、韓、蔣3人為政治主軸，尤其近日公布政治人物聲望調查中，盧秀燕又為第一名；從近期瘦肉精攻防局勢來看，民進黨及民眾黨的確都把盧秀燕視為假想敵，中央也猛攻台中市府土地問題，預估綠白未來會有更多猛攻台中的政治操作。

國民黨立委葉元之說，盧秀燕市政滿意度高，2028卸任市長挑戰大位非常順理成章，加上「媽媽市長」形象給人溫暖感受，綠營幾次要打她都燒不起來，有其優勢，黨內確實有「拱盧氛圍」；韓國瑜擔任立法院長後，民進黨「黑韓」都得不到社會認同，反而凸顯綠營自己吃相難看，他認為，2028盧、韓都非常適合。

不過，民進黨新北市議員卓冠廷說，蔣萬安2028機會不高，因為從國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、韓國瑜例子，帶職參選的「落跑市長」都沒有好下場，不管藍營要為誰鋪路，民進黨目前當務之急是要向人民證明選擇新任總統賴清德是正確的選擇，因為4年後要比的就是政績，無論藍營未來要派誰，4年政績經得起考驗，才是目前的重點。

是否把盧秀燕當假想敵？卓冠廷說，盧秀燕因廣結善緣加上市政處理獲得高滿意度，但她也將面對與侯友宜一樣的困境，就是能否展現總統領袖格局？現在居住正義、賣土地對盧可能不會有問題，但到了總統選舉，都可能被放大檢視而成為隱憂，難保「今日侯友宜、明日盧秀燕」。

民進黨北市議員何孟樺指出，蔣萬安跟盧秀燕取大位的野心眾所周知，目前國民黨「新三子」的態勢與其說是合作，不如是蔣、盧都在吸納韓粉的支持，以替自己爭取更多上大位的機會，更像是明爭暗鬥。

民進黨北市議員顏若芳說，盧秀燕在台中民意扎根深厚，且2024選後民進黨國會相對弱勢下，這幾個月國民黨、民眾黨的質詢，就可以知道520後執政團隊的成果容易被帶風向而功虧一簣，絕對是賴清德的一大挑戰。

「有2026、才有2028。」民眾黨新北市議員陳世軒表示，目前談2028假想敵是誰還言之過早，民眾黨目標就是要打穩基層實力，2026希望在各縣市議會成立黨團，各議員選區都派出人選參戰是努力方向，縣市首長更不會缺席。