虐童延燒 綠委籲衛福部1個月訂出養制度漏洞SOP

民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、李坤城今舉行「解決出養制度漏洞 補足社會安全網」記者會，要求衛福部社家署1個月內檢討並研擬出養制度漏洞的管制機制（SOP）。陳亭妃表示，這件事中央、地方沒有人可以推卸責任，因為過去監督得不夠好、做得不夠，很多環節都便宜行事，現在要來補足、補夠。

黃秀芳表示，整個出養的制度不完善，轉介合作不夠緊密，後續的訪視訓練也嚴重不足，才造成這樣一個問題發生，中央和地方面對出養制度的不完善還需要再加強。第一線的社工人員都非常辛苦，如果把一個案子都推給社工也非常不公平，社工在第一線需要有很強的後盾。

李坤城質疑，地方衛生局沒有高風險家庭（脆弱家庭）的資料，如果有真正落實幼兒醫師專責制度，社會局要轉資料給地方衛生局，但卻沒有轉給衛生局，在等待出養這段過程當中，誰來照顧他們？地方社會局丟給兒福聯盟，兒福交給保母，衛生局沒相關資料不知道孩子身心怎樣，這塊要補起來。

衛福部社家署家庭支持組組長簡杏蓉表示，昨天重新再造冊，目前未滿3歲需要安置的孩童有177名。對於這些孩子是否在專責醫師的名單裡，簡表示，衛福部昨天有發文，會把清冊透過地方政府社會局再請社會局轉給衛生局，「這一兩天一定要給，因為我們有要求」，這應該不能說是漏洞，是在服務過程中雙方的資訊沒有完整的銜接，但衛福部有掌握資訊給衛生局，這是沒問題的。

媒體詢問，衛福部保護司有駁回，因為關係人不是家屬，因此北市社會局轉向社家署來提出，但社家署沒有回函給台北市政府，簡杏蓉說，「我沒有看到這樣的公文，這中間都沒有公文，應該是透過電話來聯繫」。如果有這樣的事情發生，台北市自己可以召開專案的會議，是有這樣的流程的。

不過，陳亭妃表示，這種互推皮球其實是不好的，雙北政府在第一時間發生是可以召開相關的專家會議，可以不用通報，如果多關心一點，今天不會發生這樣的問題，而不是說自己有做什麼樣的動作，但衛福部說沒有，這就是一個漏洞，如何補足才最重要。

媒體詢問，對於去年12月就收到通報，知道保母的狀況，為何今年3月才來處理？簡杏蓉表示，保母的管理在地方政府，保母發生這樣的重大事件，地方主管機關就要立即介入去做專案主管會議的調查，調查結果之後的接續處理方向，可以告知社家署處理狀況。

李坤城表示，現在不是在互相踢皮球，問題的本質也不是在台北市或中央有沒有召開專家會議，問題在於保母虐死孩子，要如何把過程當中的漏洞補起來，台北市現在的說法都只是在踢批球，而衛福部12月底就知道這件事，3月才開始相關的作業也是不及格的。