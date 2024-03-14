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國軍抗擊共軍撐多久 邱國正：五星旗未插國防部仗白打

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖／取自立法院直播
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖／取自立法院直播

國防部長邱國正上午表示，台澎防衛作戰屬於防衛作戰，已到國土防衛階段，五星旗假如沒有插到國防部，他（中共）仗白打了。國軍一旦作戰，只有亡將，沒有降軍，能打多久，他不知道，看敵人要打多久，我們陪，國軍要打到最後一兵一卒，不是口號。

邱國正今天列席立法院外交國防委員會，國民黨立委賴士葆質詢，大陸若犯台，美國會保護台灣嗎？美國的保衛台灣有無包括出兵？

邱國正表示，國軍任何演訓想定，你去翻翻看，有哪一項是一旦有外來的力量支援，我們怎麼辦，沒有。自己國家要自己救，不要為人家一句話，就懷疑我們。國軍保護國家，不仰賴任何外援。

賴士葆追問，美國一定出兵嗎？邱國正說，他沒有這樣講過，也不這樣想。美國要怎麼做，他怎麼能主導。我們儘量避免作戰，但作戰一起的話，任何對我有利幫助，我們都樂見，但我們不指望。

賴士葆表示，過去的國防部長李傑說，中共打台灣，我們單獨撐，可以撐到兩星期，等美國協助。前國防部長嚴明改稱一個月；前國防部長高華柱稱最少1個月；前參謀總長劉和謙也曾說是以兩周為目標。現在國防部的目標是什麼？

邱國正說，前輩立論有其基礎，現在台澎衛作戰是防衛作戰，已到國土防衛階段，打到哪怕通通被殲滅，五星旗假如沒有插到國防部，他（中共）仗白打了，要問撐多久，一旦作戰，只有亡將，沒有降軍，就是一兵一卒，能打多久他不知道，看他要打多久，我們陪。

對於外部軍事援助，邱國正表示，他沒有指望，想都不想。國家不要指望別人，現在幾點還沒來，爽約怎麼辦，又不是約看電影。

賴士葆誇邱國正這樣的國防部長，就要繼續當，邱國正以微笑回應。邱國正說，沒有要否定前輩講的話，他們有其立論與思考模式，但我們難道就打到海岸線，就沒有了嗎？所以才有國土防衛與城鎮作戰課目一直出來，但卻被誤解，國軍最後一兵一卒不是口號。

外傳有政府高層不滿邱國正有關兩岸情勢發言，邱國正表示，哪位高層他不知道，要不要換掉他也不知道，要將哪位高層講出來，他再來講有沒有，高層有多層。他不是三頭六臂，他無法將國軍造成什麼樣的地位，但要維持國軍平穩能執行任務。他離開不會有遺憾，政策都有延續，不會委屈。軍人就像頭上有個箍，作不好頭會痛的。

邱國正

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