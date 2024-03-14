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立法院垃圾場出現大批中國快篩 羅一鈞：注意分類回收

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間的中國快篩，但因為已經過期，所以送到立法院垃圾場等待處理。衛福部副署長羅一鈞提醒，沒用過的快篩當一般垃圾處理即可，但紙盒、說明書等，可以做紙類回收。

不過，隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上陸續有快篩產品通過台灣的緊急使用授權（EUA），這類沒有通過EUA的快篩使用需求大幅降低，立委陳玉珍近期整理立法院辦公室時，清出大量剩餘、過期的快篩試劑，今天大批工作人員在立法的垃圾場處理引起關注。羅一鈞提醒，如果新冠肺炎快篩尚未使用過，或是民眾檢驗後發現屬於陰性，都不屬於醫療廢棄物，當作一般垃圾處理即可，至於紙盒、說明書等，可以做紙類回收處理。

這批快篩試劑製作的公司為「廈門寶太生物科技股分有限公司」，該公司位處廈門市海滄區。疫情期間，在台販售的快篩試劑必須獲得衛福部EUA。經查該公司生產快篩並未獲EUA，這批遭棄置的大陸過期快篩為2022年3月26日生產，有效日期為2023年9月25日。

國民黨立委陳玉珍於2022年疫情嚴峻期間，曾發放寶太生物科技公司生產之快篩，當時該批快篩由莆田台商會長李木榮、泉州台商會長楊榮輝、廈門寶太公司以及金門縣議長陳水木慈善基金會等共同捐贈。

國民黨立委陳玉珍近期整理立法院辦公室時，清出大量剩餘、過期的快篩試劑，今天大批工作人員在立法的垃圾場處理，引起關注。記者林俊良／攝影
國民黨立委陳玉珍近期整理立法院辦公室時，清出大量剩餘、過期的快篩試劑，今天大批工作人員在立法的垃圾場處理，引起關注。記者林俊良／攝影

快篩試劑 新冠肺炎

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