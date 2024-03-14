吳思瑤爆：國民黨拿民主基金會500萬補助訪問中國
民主基金會3月6日公告新董事會名單，悄悄將政黨比例代表改為民進黨4席、國民黨4席、民眾黨1席，傳韓國瑜擬拒接董事長以示抗議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，完全沒有聽聞訊息，這樣說法是空穴來風，無法評論。
台灣民主基金會依慣例由立法院長接任董事長，但立法院長韓國瑜至今未上任，傳出昨晚藍綠白政黨比例4比4比1，綠營被拿掉的一席為前立委羅致政。
吳思瑤表示，民主基金會依據章程及慣例，期待未來改組民主基金會運作能夠依循成立遵旨跟重要方針，深化台灣跟民主同盟國家間國際合作跟交流。
吳思瑤說，經過這段時間追蹤了解，民主基金會在政黨申請補助上，國民黨完全違反規定，這幾年申請超過500萬元經費前往中國大陸訪問，請問中國是民主國家嗎？國民黨副主席夏立言頻繁往返中國，有適用相關預算嗎？
吳思瑤提到，更離譜的是，國民黨還申請基金會經費幫忙經營網站跟中文翻譯成英文，動用國家補助資源作為一黨網站經營跟翻譯，國民黨濫用政黨補助經費，請問國民黨立委可以接受這樣預算被不當挪用嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言