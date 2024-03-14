吳思瑤爆：國民黨拿民主基金會500萬補助訪問中國

民主基金會3月6日公告新董事會名單，悄悄將政黨比例代表改為民進黨4席、國民黨4席、民眾黨1席，傳韓國瑜擬拒接董事長以示抗議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，完全沒有聽聞訊息，這樣說法是空穴來風，無法評論。

台灣民主基金會依慣例由立法院長接任董事長，但立法院長韓國瑜至今未上任，傳出昨晚藍綠白政黨比例4比4比1，綠營被拿掉的一席為前立委羅致政。

吳思瑤表示，民主基金會依據章程及慣例，期待未來改組民主基金會運作能夠依循成立遵旨跟重要方針，深化台灣跟民主同盟國家間國際合作跟交流。

吳思瑤說，經過這段時間追蹤了解，民主基金會在政黨申請補助上，國民黨完全違反規定，這幾年申請超過500萬元經費前往中國大陸訪問，請問中國是民主國家嗎？國民黨副主席夏立言頻繁往返中國，有適用相關預算嗎？

吳思瑤提到，更離譜的是，國民黨還申請基金會經費幫忙經營網站跟中文翻譯成英文，動用國家補助資源作為一黨網站經營跟翻譯，國民黨濫用政黨補助經費，請問國民黨立委可以接受這樣預算被不當挪用嗎？