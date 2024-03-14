快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

吳思瑤爆：國民黨拿民主基金會500萬補助訪問中國

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照

民主基金會3月6日公告新董事會名單，悄悄將政黨比例代表改為民進黨4席、國民黨4席、民眾黨1席，傳韓國瑜擬拒接董事長以示抗議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，完全沒有聽聞訊息，這樣說法是空穴來風，無法評論。

台灣民主基金會依慣例由立法院長接任董事長，但立法院長韓國瑜至今未上任，傳出昨晚藍綠白政黨比例4比4比1，綠營被拿掉的一席為前立委羅致政。

吳思瑤表示，民主基金會依據章程及慣例，期待未來改組民主基金會運作能夠依循成立遵旨跟重要方針，深化台灣跟民主同盟國家間國際合作跟交流。

吳思瑤說，經過這段時間追蹤了解，民主基金會在政黨申請補助上，國民黨完全違反規定，這幾年申請超過500萬元經費前往中國大陸訪問，請問中國是民主國家嗎？國民黨副主席夏立言頻繁往返中國，有適用相關預算嗎？

吳思瑤提到，更離譜的是，國民黨還申請基金會經費幫忙經營網站跟中文翻譯成英文，動用國家補助資源作為一黨網站經營跟翻譯，國民黨濫用政黨補助經費，請問國民黨立委可以接受這樣預算被不當挪用嗎？

吳思瑤 韓國瑜

延伸閱讀

王育敏排委員會虐童案報告 綠委：兼兒福董事能超然？

悄改董事會名單 民主基金會爆「卡韓」大戰？韓國瑜回應了

立院正副院長提案違中立？傅崐萁舉前例 韓國瑜不列第一提案人

夏立言今率團訪陸 吳思瑤呼籲傳達對岸正確訊息

相關新聞

國民黨「新三子」燕子、禿子、王子 盧秀燕成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜一通電話，促成立法院新任總務處長廖炯志人事案；盧秀燕也與台北市長蔣萬安情同姊弟、互動密切。...

徐巧芯：政府採購新冠疫苗貴4成 價差誰賺走？

衛生福利部前部長陳時中昨為疫苗採購引發的誹謗告訴出庭作證，也讓外界得知政府與BNT簽的草約疫苗一劑要價43美元。國民黨立...

明開中央地方食安整合會議 陳建仁：成立食安檢驗基金

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，行政院長陳建仁今天在行政院會中表示，這件事情確實是系統性事件，邊境查驗、後市場稽核、自主管理通...

立院總務處長「人才共享」盧秀燕：韓院長親自跟我敲定

台中市長盧秀燕同意新聞局副局長廖炯志調任立法院總務處長。記者詢問，是否代表「韓盧聯盟」？盧秀燕今天受訪表示，沒有這麼複雜...

徐巧芯：北市府應打破與中央默契 硬起來以免被誣賴

一歲男童被保母虐死引起公憤，外界質疑中央、地方互踢皮球。國民黨立委徐巧芯今天說，她強烈建議台北市政府打破過去和中央的默契...

梅花評論：無新人豈有新政 無新政豈能脫困

再過兩個月，賴清德即將接任總統，但各界對其接任後是否將組成新執政團隊，特別是國家安全高層人事，顯然並不認為會有新面孔出現。…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。