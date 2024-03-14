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虐童案甩鍋北市？ 薛瑞元：責任大家都跑不掉

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，面對重大兒虐事件，地方政府本就應主動召開檢討會議進行行政調查，這不需要請示衛福部，難道中央叫他們做，他們才要做嗎？本報資料照片
衛福部長薛瑞元說，面對重大兒虐事件，地方政府本就應主動召開檢討會議進行行政調查，這不需要請示衛福部，難道中央叫他們做，他們才要做嗎？本報資料照片

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死延燒，但中央、地方為是否召開重大兒虐會議意見分歧。衛福部長薛瑞元昨天指出「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？這（召開重大兒虐檢討會議）本來就是他們（北市社會局）主動應該要做的。」薛瑞元今天表示，他不認為這話不恰當，地方政府本來就可以自行做判斷。

薛瑞元在行政院會後接受媒體聯訪表示，地方政府要做的是「通報中央」，重大兒虐會議是地方本來就可以召開的，不論是中央鎖定的實施計畫或台北市的實施計畫，都沒有說一定要中央，本來就可以召開。

對於薛瑞元昨天所稱「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？這（召開重大兒虐檢討會議）本來就是他們（北市社會局）主動應該要做的。」薛瑞元表示，他不認為為什麼不恰當。

薛瑞元表示，他的意思是小孩子都已經死了，當然是重大案件，就不需要區分家內或家外的兒虐事件，孩子都已經死了就是「重大兒虐事件」，本來就可以馬上開檢討會議，「孩子都已經過世了，還分這個幹嘛？」

媒體追問是否北市在卸責？薛瑞元說，責任大家都跑不掉，各自要去承擔的內容不太一樣，他也在行政院會中報告，衛福部不會撇掉責任，哪些必須修正、溝通不對的，都會深刻檢討。未來在制度上，包含兒童及少年權益保障法正在修正過程中，從這次事件擷取經驗修正。

薛瑞元表示，至於執行面雖是地方層級，但中央地方之間的溝通與解釋並不是很順暢，中央有責統一，這是衛福部所必須要負起的責任。

針對蔣萬安提出保母需要精進，出養後、收養前由保姆收托，保母標準能拉高和寄養家庭一樣。薛瑞元表示，一般保母大部分屬於「半日托」，家長把孩子帶去給合格保母居家照顧，下午、晚上接回去，若有狀況家長看得到；這次事件是屬於「全日托」，必須要有更強的介入手段，保母資格、條件、待遇、接受訓練，都必須升級，相信蔣萬安也會同意一起做，中央地方一起配合。

薛瑞元

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