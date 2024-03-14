陳建仁政院院會中為虐兒案道歉 蔣萬安：我沒聽到

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死延燒。針對衛福部長薛瑞元昨天指出，「小孩子都已經死了，還不是兒虐重大事件嗎？這（召開重大兒虐檢討會議）本來就是他們（北市社會局）主動應該要做的。」台北市長蔣萬安表示，這樣講話並不是很適當，最重要的是還原整個事實，就事論事。

蔣萬安表示，台北市社會局在24小時內通報，衛福部也回覆並不是用重大兒虐防治計畫相關規定，衛福部昨天也出來證實此事，並即刻進行修正；台北市內部也有檢討，針對即刻通報提出各項方案，讓制度建立更完善。

針對政院會後轉述，行政院長陳建仁在會中表示地方跟中央政府必須要共同面對、共同檢討的問題，並對政府對家屬與失去的生命表達歉意。媒體詢問蔣萬安是否也要道歉？蔣萬安表示，他在會中沒有聽到院長有致歉，但現在重要的是深刻並檢視整體機制，地方政府也正深刻檢討並檢視整個機制。

蔣萬安表示，他在會中提出的四點建議，是希望建立聯防機制能，讓第一線社工人員，從原本是個別做的判斷，可以變成共同協同判斷，減輕第一線社工人員壓力。當問題發生時，可以將很多訊息即時共享與通報。

其次，蔣萬安表示，他也提出希望能夠在出養後、收養前，由保姆收托，將保母標準能拉高和寄養家庭一樣。他指出，以台北市的經驗，出養後、收養前會交由寄養家庭，寄養家庭相關審核標準更為嚴謹，包含在職訓練、考核評鑑等，對高風險孩子相當有經驗。

蔣萬安表示，各方建議還包含建立保母推薦平台、幼兒專責醫師制度即刻落實，中央也都大致給予正面回應，接下來會即刻和中央一起討論，更進一步將建議往前推動。