增訪視及預警 侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來
新北市長侯友宜今天上午到平溪參加行動治理座談會，針對虐童案侯市長表示，新北市除了傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制度面有什麼可以檢討的，新北市不斷地強化社會安全網、訪視的次數增加、提高預警機制以及落實保母的督導跟管理。侯並說，社會安全網到底是哪個制度面的環節出了問題，要把問題找出來，強化補實。
媒體詢問昨天台北市議員陳炳甫批虐童案新北社會局不作為、事後卸責。
侯友宜回答，新北市在第一個時間接獲家屬尋求協助的時候，就同時啟動關懷跟訪視，不但提供相對的物資以外，也提供扶助金，不斷地跟家屬保持關懷，持續到現在。
侯友宜說，新北市對這一次的事件，除了非常的傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制度面有什麼可以檢討的，在制度面，新北市不斷地強化社會安全網、訪視的次數增加、提高預警機制以及落實保母的督導跟管理。
媒體還詢問，今天台北市長蔣萬安會到行政院會去談兒虐案的精進，詢問新北市有什麼具體作法？
侯友宜說，社會安全網一定是中央跟地方一起面對合作，所以，這一次的社會安全網到底是哪一個制度面的環節出了問題，或是在執行面出了問題，要去把問題找出來，強化補實。
侯友宜並表示，除了了解到社工在新北市辛苦付出外，也去了解到底如何做可以更有效果，所以提出增加訪視次數、居家保母的落實管理以及預警機制，新北市這些精進作為是希望能夠在地方執行面，能夠因為次數的提高，能夠更周全保護孩子們。
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