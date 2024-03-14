快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

增訪視及預警 侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
男童遭保母虐死案，引發社會關注，新北市長侯友宜說，社會安全網哪裡出問題要找出來。記者游明煌／翻攝
男童遭保母虐死案，引發社會關注，新北市長侯友宜說，社會安全網哪裡出問題要找出來。記者游明煌／翻攝

新北市長侯友宜今天上午到平溪參加行動治理座談會，針對虐童案侯市長表示，新北市除了傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制度面有什麼可以檢討的，新北市不斷地強化社會安全網、訪視的次數增加、提高預警機制以及落實保母的督導跟管理。侯並說，社會安全網到底是哪個制度面的環節出了問題，要把問題找出來，強化補實。

媒體詢問昨天台北市議員陳炳甫批虐童案新北社會局不作為、事後卸責。

侯友宜回答，新北市在第一個時間接獲家屬尋求協助的時候，就同時啟動關懷跟訪視，不但提供相對的物資以外，也提供扶助金，不斷地跟家屬保持關懷，持續到現在。

侯友宜說，新北市對這一次的事件，除了非常的傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制度面有什麼可以檢討的，在制度面，新北市不斷地強化社會安全網、訪視的次數增加、提高預警機制以及落實保母的督導跟管理。

媒體還詢問，今天台北市長蔣萬安會到行政院會去談兒虐案的精進，詢問新北市有什麼具體作法？

侯友宜說，社會安全網一定是中央跟地方一起面對合作，所以，這一次的社會安全網到底是哪一個制度面的環節出了問題，或是在執行面出了問題，要去把問題找出來，強化補實。

侯友宜並表示，除了了解到社工在新北市辛苦付出外，也去了解到底如何做可以更有效果，所以提出增加訪視次數、居家保母的落實管理以及預警機制，新北市這些精進作為是希望能夠在地方執行面，能夠因為次數的提高，能夠更周全保護孩子們。

增加訪視及提高預警，侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來。記者游明煌／翻攝
增加訪視及提高預警，侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來。記者游明煌／翻攝

侯友宜

延伸閱讀

重返嘉中座談 侯友宜與王偉忠青澀模樣曝光

侯友宜、王偉忠與嘉中同學相見歡 籲提攜學習

宜蘭綠色博覽會3月30日武荖坑開幕 告五人獲邀代言

2024綠色博覽會30日開場 新北以萬金杜鵑布置特色物產館

相關新聞

蔣萬安為虐童案 突改行程赴行政院會建議中央「四大方向」

待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤，台北市長蔣萬安今天將出席行政院會，將向院長陳建仁當面建議，包括北市提出的中央和地方的「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置要比照寄養家庭標準和希望中央建立評鑑保母的全國平台等4大方向，希望中央、地方一起努力，讓悲劇不再發生。

高虹安交加班證據拚無罪 市議員：不知為何被檢方遺漏

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨傳喚高等5名被告出庭，共同勘驗前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟偵查筆錄，民眾黨新竹市...

增訪視及預警 侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來

新北市長侯友宜今天上午到平溪參加行動治理座談會，針對虐童案侯市長表示，新北市除了傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制...

影／睡不著覺引國台辦評論 邱國正笑回：影響到這樣我倒是沒想到

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正列席備詢，就「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報...

立院總務處長「人才共享」盧秀燕：韓院長親自跟我敲定

台中市長盧秀燕同意新聞局副局長廖炯志調任立法院總務處長。記者詢問，是否代表「韓盧聯盟」？盧秀燕今天受訪表示，沒有這麼複雜...

大陸漁船翻覆陸通報我協尋 王定宇：兩邊互助很緊密

今天上午在金門東碇島西南1.1浬處，再傳出一艘大陸籍漁船「閩龍漁61222」 沈沒。民進黨立委王定宇表示，台灣一直以來都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。