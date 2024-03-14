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受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

為虐童案致歉 陳建仁：中央地方共同精進不足之處

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長陳建仁今天主持行政院會。本報資料照片
行政院長陳建仁今天主持行政院會。本報資料照片

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死延燒，行政院長陳建仁今天在行政院會，對政府對家屬與失去的生命表達歉意，他表示，不論中央與地方政府，共同檢討精進相關缺失與不足之處，不能再有下一個事件發生。

陳建仁上午主持行政院會時表示，對於虐童致死案表示，對於失去一條無辜的生命，他感到非常地痛心與不捨，這是一件地方跟中央政府必須要共同面對、共同檢討的問題。

對於出養制度的審定、委託安置的保母或機構的挑選與督導、地方政府執行訪視作為的過程有無疏失，以及事後的通報調查流程，都有檢討與改進的必要，才能使社會安全網更加完善。

陳建仁表示，他謹代表政府對家屬與失去的生命表達歉意。他也指示所有相關單位，不論中央與地方政府，共同檢討精進相關缺失與不足之處，不能再有下一個事件發生。

陳建仁

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