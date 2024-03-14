為虐童案赴行政院會 蔣萬安：建議、聆聽與中央補好社安網

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死延燒，台北市長蔣萬安今天上午出席行政院會，會前接受媒體採訪提出四點建議，除了建立通報機制之外，中央在推的醫療專責醫師制度，中央、地方應具體推動執行，未來也希望出養前安置收託保母，對各項資格要求，考核、評鑑、訪視、訓練都要比照寄養家庭標準，保母推薦平台由中央統一規範，讓家長可彼此共享資訊。

蔣萬安表示，他今天特別來行政院會，因為大家最近非常關心虐童案件，今天院會議程並沒有排入相關討論報告，希望藉由院會，中央地方首長齊聚開會場合，建議中央很多未來可以改進，將社會安全網補上的建議，他也將當面向行政院長陳建仁與部會首長表達，也希望聆聽中央意見，虐童案件沒有人是局外人，中央地方共同努力，把社會安全網做更好。

針對三方共訪機制，蔣萬安表示，除了三方共訪，這次事件很多個案跨縣市，不管是從其他縣市、到委託方、中央，到保母轄管方，未來各方能夠將很多訊息即時共享，建立通報機制，增加第二雙眼、第三雙眼，建立保護網。

蔣萬安表示，其次，中央在推的醫療專責醫師制度，非常好，串接衛政社政，但目前涵蓋率不到五成，他認為，中央地方要具體全面推動執行及落實，他今天也會向中央提出建議，看未來具體細節上怎麼樣讓衛政、社政、中央地方，照制度執行方案推動。

蔣萬安表示，剴剴案是在出養後、收養前，中間過渡的安置，台北市遇到這樣案子都會安排到寄養家庭或由機構安置，但這次很多縣市做法委託中央八個團體所委託的保母，未來希望出養前安置收託保母，對各項資格要求，都要比照寄養家庭標準，考核評鑑訪視訓練等等，把標準拉到跟寄養家庭一樣，除了增加選項優先考量寄養家庭對出養、收養過渡中繼保母標準拉高。

另外，蔣萬安表示，保母推薦評鑑平台，google review概念，希望由中央統一規範，很多案件跨縣市，有一個這樣子的評鑑、推薦平台，未來讓所有家長或有需求民眾可透過彼此資訊共享，找到最適合安全的收托家庭。