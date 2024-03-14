陸船翻覆案何時重啟協商 兩岸互放話

金門漁船案兩岸談判破局已超過一周時間，迄今仍無復談跡象。大陸國台辦昨要求民進黨政府正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，「善後協商才能重啟」。陸委會則稱，我方一貫態度是保持最大的善意與開放的態度，期待早日化解歧見，共同解決問題。

針對海委會主委管碧玲首次公開道歉，國台辦至昨晚未回應。

就大陸是否還會派員赴金門或台灣處理此事，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會表示，民進黨當局只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，二一四惡性撞船事件的善後協商才能重啟。本報記者詢問，國民黨立委陳玉珍建議兩岸可循「金門協議」重啟談判，陸委會主委邱太三說這是「可以選擇的項目」；陳斌華則重述上述回應，沒有明確表態。

對於國台辦前述說法，陸委會昨晚重申，本案相關事實刻由檢方依法調查，希望各界都能靜待司法機關調查結果，以還原事發真相，釐清責任歸屬。

陸委會同時表示，我方仍秉持真相調查與傷亡人員善後事宜可以並行不悖，本案善後的處理，一直是由事件兩造當事人直接進行溝通，陸委會未採特定立場。

此外，對於本案引發台灣海峽究竟是「國際水域」還是「內海」的討論，陳斌華指出，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。他並強調，台灣海峽不存在所謂的「國際水域」。

陸委會則反駁，台灣海域是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」的原則；中共聲稱將「台灣內國化、海域內海化」，完全違反國際法及台海事實現況，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

【記者蔡家蓁／金門報導】陸船翻覆釀二死案，事件發生到今天正好滿一個月，金門縣長陳福海昨再次表達遺憾與不捨，也再次呼籲台灣有關單位能秉持同理心，用更多善意與耐心來解決爭議，讓事件早日圓滿落幕。