陸船翻覆案沒蒐證影帶 管碧玲道歉

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲昨天立法院內政委員會答詢時首度公開致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決，發生這樣令人感到傷痛的過程，確實要痛加檢討，她要表達歉意。

管碧玲表示，海委會責成海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務管理、裝備及設備管理，以及這次發現在通報和蒐證確實有不足之處，「這件事我們非常的傷痛，我要再度在這裡表達高度的不捨、遺憾和高度哀悼」。

「這是我們不願意看到的。」管碧玲表示，執法最重要的目標是要免於傷亡，無論海巡有沒有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓此事件在處理過程當中無法迅速地昭公信，也讓家屬無法很快去了解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決。

管碧玲表示，沒有蒐證好造成的影響，社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事一定會痛加檢討；海巡署副署長已在記者會公開道歉，署長也已在上香和與家屬接觸過程中表示歉意，因為過去沒有蒐證，發生這樣令人感到傷痛的過程，「我今天也在這裡再度表達歉意」，海委會對社會、對家屬，就這件事確實要痛加檢討。

針對民進黨立委王定宇月初透露陸方要求我方海巡人員赴陸送審一事，管碧玲回答國民黨立委牛煦庭質詢時表示，就她的了解，「外界現在諸多的描述不盡精確」；她很希望大家對於諸多訊息還是要冷靜，這也是這麼長的時間，為什麼海委會忍著挨罵不願講案情，「因為講了變成責任歸屬在對方」。

牛煦庭追問，在談判過程中，中國大陸的立場和要求可以透露嗎？管表示，我方盡量信守不予透露的承諾，在談判過程中是絕對都信守了；上周專案報告中，海巡同仁在詢答過程中不得已說了一些部分，但還是希望要保護所有人。

【記者周佑政／台北報導」副總統、總統當選人賴清德昨天接見「華府學者代表團」時表示，五月廿日他與副總統當選人蕭美琴就任後，兩人最重要的工作，在政治上就是維持台海和平現狀，帶來印太的和平與穩定；在經濟產業上，也希望台灣能加入國際供應鏈，並得到美國政府及國際社會的支持，讓台灣有機會加入區域經濟。

賴清德昨接見德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、歐亞集團中國事務執行理事華自強、美國企業研究院資深研究員庫柏及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明。