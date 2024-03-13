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獨／民主基金會突改董事會政黨代表比例 羅致政被拿掉
民主基金會董事會3月將改選，依慣例由立法院長韓國瑜接任董事長，其董事名單中的政黨代表政黨比例3月6日才被改為綠營5席、藍營4席、白營1席，違背組織章程。結果，今晚已改回政黨比例4：4：1，綠營被拿掉的1席為前立委羅致政。
根據民主基金會組織章程規定，政黨代表依立法院席次分配比例，不過民主基金會6日上網公告的董事會名單的政黨代表部分，身為國會第二大黨的民進黨突然變成坐擁有5席，名單為羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆，反而身為國會第一大黨的國民黨只有4席，引發爭議。
事情曝光後，民主基金會官網今晚突然再改政黨比例名單，民進黨變成4席，被拿掉的1席就是羅致政。
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