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陳宗彥「小芸案」涉接受不當性招待 監院公告彈劾不成立
行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，更有對話紀錄顯示，陳宗彥向業者直接詢問「小芸在嗎？」等語。監委王美玉、林國明、蘇麗瓊2月20日提案彈劾，彈劾審查會結果以2票成立、11票不成立，彈劾不成立確定。
3位監委去年2月透過新聞稿指出，陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當性招待，並因台南市政府所屬機關相關案件，接受連恆、王孝瑋行賄，涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌。
3位監委表示，陳宗彥有無損害公務員及政府信譽行為、是否接受不正利益、有無藉職務上機會為不當情事、台南地檢署如果知悉陳宗彥涉有犯罪嫌疑，實際處理情形為何、是否怠惰偵辦、相關公務人員有無違失或不當情事，相關疑義都有深入調查瞭解必要。
監察院今天公告彈劾案審查決定書，參與審查監委中，林盛豐、王麗珍2人投「成立」，王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等11人投「不成立」。
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