悄改董事會名單 民主基金會爆「卡韓」大戰？韓國瑜回應了

台灣民主基金會依照慣例由立法院長接掌董事長一職，但韓國瑜遲遲未上任。基金會3月6日悄悄更改董事會名單，將政黨代表比例改為綠營5席、藍營4席、白營1席，完全違背組織章程，據傳韓國瑜恐拒接董事長以示抗議。韓國瑜辦公室表示，「尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業」。

外傳韓國瑜屬意政大外交系教授盧業中出任基金會執行長，韓國瑜辦公室表示，近日正在努力邀請，希望透過朋友的引薦，能正式獲得盧業中教授首肯出任基金會執行長，擔任台灣民主的幫手，並借重教授厚實的學養、豐富的歷練，真正落實跨黨派、專業的為台灣鞏固民主與人權的實績、加強參與全球的聯繫。

由外交部與立法院編列預算聯合成立的「台灣民主基金會」，過往慣例都是由立法院長擔任董事長、外交部長擔任副董事長，負責推動與世界各國民主組織建立結盟關係，並辦理相關民主活動與發行刊物。民主基金會董事會將於3月改選，韓國瑜能否順利接掌民主基金會，引發各界關注。

根據民主基金會組織章程規定，董事會由董事13至17人組成，其中政黨代表依立法院席次分配比例，每政黨至少1席名額。民主基金會3月6日突然上網公告董事會名單，民進黨變成擁有5席，代表為羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆；身為國會最大黨的國民黨反減少為4席，名單為陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧；民眾黨則是1席代表周台竹，被質疑為「卡韓大戰」。

近韓人士透露，完全未聽說3月6日有召開董事會或臨時董事會，但董事名單被擅自更改政黨代表。依照組織章程應由各政黨依新席次比例推薦人選，比例應該為國民黨5席、民進黨4席、民眾黨1席，民進黨卻自行變更董事名單為民進黨5席、國民黨4席、民眾黨1席，完全違反章程。