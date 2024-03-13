哪來的？未獲EUA陸製過期快篩 逾百箱靜躺立院角落「出自她辦公室」

一批自大陸進口的過期快篩靜靜躺在立法院的不起眼角落，據了解，這批過期快篩本應有300箱、每箱有10盒（1盒為5人分），發現時剩100多箱，立法院逐量清除。

製作快篩的公司為「廈門寶太生物科技股分有限公司」，該公司位處廈門市海滄區。疫情期間，在台販售的快篩試劑必須獲得衛福部EUA。經查，該公司生產快篩並未獲EUA。

這批遭棄置的大陸過期快篩為2022年3月26日生產，有效日期為2023年9月25日。

國民黨立委陳玉珍於2022年疫情嚴峻期間，曾發放寶太生物科技公司生產之快篩，當時該批快篩由莆田台商會長李木榮、泉州台商會長楊榮輝、廈門寶太公司以及金門縣議長陳水木慈善基金會等共同捐贈。

當時有爆料稱，這批由廈門寶太生物科技等捐贈的快篩，曾被美國食品藥物管理局（FDA）以「性能尚未充分，恐對健康構成風險」為由，建議停止使用。

對於為何在立法院發現寶太生物科技生產之過期快篩，有立院人士認為，有可能是當時捐贈進來後，對於快篩效用有疑慮，存放到過期後，才將其丟出。該批過期快篩也不能當作醫療廢棄物處理，僅能當作一般垃圾處理。不過，來源究竟為何，要由立法院總務處說明。

後經確認相關錄影像，該批過期快篩是陳玉珍委員辦公室清理出來的物品。